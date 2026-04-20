На большинстве АЗС темпы роста цен существенно замедлились, а в отдельных сетях уже фиксируется даже удешевление бензина и дизеля.

На украинском рынке топлива сейчас фиксируется относительная стабильность. Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС больше не растут такими стремительными темпами. Более того, на стелах заправок все чаще можно наблюдать за снижением цен. Фокус рассказывает, как изменились цены на топливо в течение прошлой недели и сколько стоят бензин и дизель после выходных, 20 апреля.

Новые цены на АЗС — какая стоимость дизеля и бензина 20 апреля

В Украине самые доступные цены на дизель установил не только государственный оператор "Укрнафта", который осуществляет продажу с минимальной наценкой, а и UPG. Другие сети АЗС предлагают топливо по более высокой стоимости.

Ориентировочные цены на АЗС 20 апреля:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 69,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,50 грн/л;

дизельное топливо Energy — 93,50 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 82,81 грн/л -0,19);

бензин upg95 — 76,86 грн/л (-0,14);

бензин А-95 — 74,00 грн/л;

дизельное топливо Euro — 90,71 грн/л (-0,27);

дизель upg — 93,22 грн/л (-0,78);

газ — 49,00 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 86,90 грн/л;

дизельное топливо — 93,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 96,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельное топливо — 93,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 96,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 73,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 76,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;

дизельное топливо — 91,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 94,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л;

бензин А-95 — 76,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 86,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 96,99 грн/л;

дизельное топливо NANO — 93,99 грн/л.

Как изменились цены на АЗС за неделю

После длительного периода роста стоимости дизельного топлива и бензина на украинском рынке начали формироваться признаки стабилизации. В период с 13 по 17 апреля ситуация на АЗС стала более сдержанной, а отдельные виды топлива даже подешевели.

Некоторые АЗС снизили стоимость топлива Фото: freepik

По данным портала "Минфин", больше всего за прошедшую неделю изменилась цена на дизель, ведь он подешевел на 0,73 грн за литр. В то же время автомобильный газ продемонстрировал подорожание на 0,09 грн.

Так, за последнюю неделю средние цены претерпели следующие изменения:

бензин А-95 премиум — 76,59 грн/л (+0,04);

бензин А-95 — 73,01 грн/л (-0,13);

бензин А-92 — 67,34 грн/л (0,00);

дизельное топливо — 91,25 грн/л (-0,73);

автомобильный газ — 49,13 грн/л (+0,09).

Ранее Фокус писал, что цены на топливо зависят от стоимости нефти, а она в свою очередь связана с ситуацией на Ближнем Востоке.

Эксперты считают, что нынешний уровень цен на нефть держится не столько из-за реальных перебоев с поставками, сколько из-за ожиданий и опасений участников рынка. В то же время они не исключают, что со временем нефть может подешеветь, и тогда цены на топливо в Украине также могут снизиться.