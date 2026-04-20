На більшості АЗС темпи зростання цін суттєво сповільнилися, а в окремих мережах уже фіксується навіть здешевлення бензину та дизеля.

На українському ринку пального нині фіксується відносна стабільність. Ціни на бензин і дизельне пальне на АЗС більше не зростають такими стрімкими темпами. Ба більше, на стелах заправок усе частіше можна спостерігати за зниженням цін. Фокус розповідає, як змінилися ціни на пальне протягом минулого тижня та скільки коштують бензин і дизель після вихідних, 20 квітня.

Нові ціни на АЗС — яка вартість дизеля та бензину 20 квітня

В Україні найдоступніші ціни на дизель встановив не лише державний оператор "Укрнафта", який здійснює продаж з мінімальною націнкою, а і UPG. Інші мережі АЗС пропонують пальне за дещо вищою вартістю.

Орієнтовні ціни на АЗС 20 квітня:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 69,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,50 грн/л;

дизельне пальне Energy — 93,50 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 82,81 грн/л -0,19);

бензин upg95 — 76,86 грн/л (-0,14);

бензин А-95 — 74,00 грн/л;

дизельне пальне Euro — 90,71 грн/л (-0,27);

дизель upg — 93,22 грн/л (-0,78);

газ — 49,00 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 86,90 грн/л;

дизельне пальне — 93,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 96,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельне пальне — 93,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 96,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 73,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 76,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;

дизельне пальне — 91,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 94,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л;

бензин А-95 — 76,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 86,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 96,99 грн/л;

дизельне пальне NANO — 93,99 грн/л.

Як змінилися ціни на АЗС за тиждень

Після тривалого періоду зростання вартості дизельного пального та бензину на українському ринку почали формуватися ознаки стабілізації. У період з 13 по 17 квітня ситуація на АЗС стала більш стриманою, а окремі види пального навіть подешевшали.

Деякі АЗС знизили вартість пального Фото: freepik

За даними порталу "Мінфін", найбільше за минулий тиждень змінилася ціна на дизель, адже він подешевшав на 0,73 грн за літр. Водночас автомобільний газ продемонстрував подорожчання на 0,09 грн.

Так, за останній тиждень середні ціни зазнали таких змін:

бензин А-95 преміум — 76,59 грн/л (+0,04);

бензин А-95 — 73,01 грн/л (-0,13);

бензин А-92 — 67,34 грн/л (0,00);

дизельне пальне — 91,25 грн/л (-0,73);

автомобільний газ — 49,13 грн/л (+0,09).

Раніше Фокус писав, що ціни на пальне залежать від вартості нафти, а вона своєю чергою пов’язана із ситуацією на Близькому Сході.

Експерти вважають, що нинішній рівень цін на нафту тримається не стільки через реальні перебої з постачанням, скільки через очікування та побоювання учасників ринку. Водночас вони не виключають, що з часом нафта може подешевшати, і тоді ціни на пальне в Україні також можуть знизитися.