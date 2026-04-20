ПриватБанк может списывать деньги с карт клиентов. В некоторых случаях суммы достигают более 20 тыс. гривен в год.

В 2026 году некоторые клиенты ПриватБанка могут столкнуться со списанием средств за пользование картами. Для одних речь идет о символических суммах, для других расходы могут достигать нескольких тысяч гривен в год. Фокус выяснил, в каких случаях возникает плата за карту и какие тарифы действуют в финансовом учреждении.

Изменились ли тарифы за обслуживание карт в ПриватБанке

Новых тарифов на обслуживание карт ПриватБанк не вводил. Как сообщила служба поддержки в комментарии Фокусу, решений о повышении стоимости или введении дополнительных платежей не принимали.

"Никаких изменений в тарифах за обслуживание карт не происходило", — сообщили в банке.

Стандартное обслуживание карт остается бесплатным для большинства клиентов. Речь идет о карте для выплат и "Универсальной".

В то же время в службе поддержке отметили, что отдельные условия действуют для карт высшего уровня. Например, для продуктов Gold установлен ежемесячный членский взнос в размере 20 гривен. Его платят независимо от количества оформленных карт.

Какая комиссия за обслуживание неактивных счетов в ПриватБанке

Клиенты ПриватБанк могут заметить списание средств в случае длительного отсутствия операций по картам. В службе поддержки уточнили, что это снимается плата за обслуживание неактивных счетов.

"Если счет неактивен, то есть в течение последнего года по одной или нескольким картам не было никаких операций ни на зачисление, ни на расходы, тогда начисляется 20 гривен в месяц с каждой карты, но только в пределах доступного остатка. Если, например, на карте есть 5 гривен, банк спишет только эту сумму. В отрицательный баланс комиссия не начисляется", — сообщили в ПриватБанке.

Плата за карту, которой длительное время не пользовались, не происходит внезапно. Банк предупреждает клиента заранее. Примерно за 30 дней приходит уведомление, что счет неактивен и могут списать комиссию.

"Если за это время клиент совершит любую операцию на любую сумму, будь то зачисление или расходы, комиссия не начисляется. Не имеет значения, сколько у клиента карт — достаточно активности хотя бы по одной. Если же комиссию уже списали, но после этого состоялась какая-либо операция, дальнейшее ее начисление прекращается", — добавили в службе поддержке банка.

Тарифы за обслуживание карт ПриватБанка в 2026 году

В 2026 году обслуживание карт для большинства клиентов финансового учреждения остается бесплатным. В то же время ПриватБанк вводит комиссию за использование премиального сегмента услуг.

Банк предлагает несколько вариантов премиальных карт:

Premium (Platinum) — 200 гривен в месяц (2 400 гривен в год);

Premium PLUS (World Black Edition / Signature) — 400 гривен в месяц (4 800 гривен в год);

Premium MAX (World Elite / Infinite Premium) — 600 гривен в месяц (7 200 гривен в год);

Private Banking (Infinite Private) — 2 000 гривен ежемесячно (24 000 гривен в год).

Фото: Из открытых источников

Впрочем, плата за карту может не применяться. В этом сегменте тарифы за обслуживание работают по принципу активности клиента. Если человек тратит достаточно средств в течение месяца, комиссия не начисляется. В частности, банк не взимает оплату при следующих условиях:

от 25 тысяч гривен расходов в месяц для пакета Premium

от 30 тысяч гривен для Premium PLUS

от 50 тысяч гривен для Premium MAX

от 95 тысяч гривен для Private Banking

То есть тарифов ПриватБанк можно избегать, если выполнять условия расходов за месяц.

