ПриватБанк може списувати гроші з карток клієнтів. В деяких випадках суми сягають понад 20 тис. гривень на рік.

У 2026 році деякі клієнти ПриватБанку можуть зіткнутися зі списанням коштів за користування картками. Для одних йдеться про символічні суми, для інших витрати можуть сягати кількох тисяч гривень на рік. Фокус з’ясував, у яких випадках виникає плата за картку та які тарифи діють у фінансовій установі.

Чи змінилися тарифи за обслуговування карт у ПриватБанку

Нових тарифів на обслуговування карт ПриватБанк не запроваджував. Як повідомила служба підтримки у коментарі Фокусу, рішень щодо підвищення вартості чи введення додаткових платежів не ухвалювали.

“Жодних змін в тарифах за обслуговування карток не відбувалося”, — повідомили в банку.

Важливо

Стандартне обслуговування карт залишається безкоштовним для більшості клієнтів. Йдеться про картку для виплат та “Універсальну”.

Відео дня

Водночас у службі підтримці зауважили, що окремі умови діють для карток вищого рівня. Наприклад, для продуктів Gold встановлений щомісячний членський внесок у розмірі 20 гривень. Його сплачують незалежно від кількості оформлених карток.

Яка комісія за обслуговування неактивних рахунків у ПриватБанку

Клієнти ПриватБанку можуть помітити списання коштів у разі тривалої відсутності операцій за картками. У службі підтримки уточнили, що це знімається плата за обслуговування неактивних рахунків.

“Якщо рахунок неактивний, тобто протягом останнього року за однією чи кількома картками не було жодних операцій ні на зарахування, ні на витрати, тоді нараховується 20 гривень на місяць з кожної картки, але лише в межах доступного залишку. Якщо, наприклад, на картці є 5 гривень, банк спише тільки цю суму. У від’ємний баланс комісія не нараховується”, — повідомили в ПриватБанку.

Якщо клієнт ПриватБанку не користується картками протягом року, банк може списати комісію за обслуговування неактивних рахунків

Плата за картку, якою тривалий час не користувалися, не відбувається раптово. Банк попереджає клієнта наперед. Приблизно за 30 днів приходить повідомлення, що рахунок неактивний і можуть списати комісію.

“Якщо за цей час клієнт здійснить будь-яку операцію на будь-яку суму, чи то зарахування, чи витрати, комісія не нараховується. Не має значення, скільки у клієнта карток — достатньо активності хоча б по одній. Якщо ж комісію вже списали, але після цього відбулася будь-яка операція, подальше її нарахування припиняється”, — додали в службі підтримці банку.

Тарифи за обслуговування карток ПриватБанку у 2026 році

У 2026 році обслуговування карт для більшості клієнтів фінансової установи залишається безкоштовним. Водночас ПриватБанк вводить комісію за використання преміального сегмента послуг.

Банк пропонує кілька варіантів преміальних карток:

Premium (Platinum) — 200 гривень на місяць (2 400 гривень на рік);

Premium PLUS (World Black Edition / Signature) — 400 гривень на місяць (4 800 гривень на рік);

Premium MAX (World Elite / Infinite Premium) — 600 гривень на місяць (7 200 гривень на рік);

Private Banking (Infinite Private) — 2 000 гривень щомісяця (24 000 гривень на рік).

За використання преміальних карток ПриватБанк встановив тарифи

Втім, плата за картку може не застосовуватися. В цьому сегменті тарифи за обслуговування працюють за принципом активності клієнта. Якщо людина витрачає достатньо коштів протягом місяця, комісія не нараховується. Зокрема, банк не стягує оплату за таких умов:

від 25 тисяч гривень витрат на місяць для пакета Premium

від 30 тисяч гривень для Premium PLUS

від 50 тисяч гривень для Premium MAX

від 95 тисяч гривень для Private Banking

Тобто тарифів ПриватБанк можна уникати, якщо виконувати умови витрат за місяць.

Раніше Фокус писав, що через відключення світла кошти можуть не одразу зарахуватися на рахунок. У ПриватБанку пояснили, що в такій ситуації достатньо почекати близько години, після чого гроші автоматично надійдуть на картку.