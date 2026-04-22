Рост цен на электроэнергию может уничтожить Украину, — экономист

Увеличение предельной цены электроэнергии приведет к остановке ряда предприятий, которые станут нерентабельными. Фактически, это деиндустриализация экономики Украины и потеря промышленного потенциала, который не добили боевые действия.

Для Украины это означает превращение в "банановую республику" и источник сырья, заявил экономист Тарас Загородний.

По информации эксперта, уже на этой неделе национальный регулятор (НКРЭКУ) готовит очередное увеличение цен на электричество для бизнеса. НКРЭКУ начала процедуру пересмотра и установления предельных цен, и на заседании 07.04.2026 одобрила соответствующий проект постановления. Кому интересно, с текстом обоснования можно ознакомиться на официальном сайте регулятора.

"Скажу откровенно, решение более чем сомнительное и с точки экономики, и с точки политической целесообразности", — сказал Загородний.

Он подчеркнул, что цена на электричество для промышленности в Украине и так уже самая большая в Европе, и дальнейшее ее увеличение может привести к кризисным явлениям в экономике.

"Представители промышленности, особенно энергоемких отраслей, таких как металлургия, химпром, машиностроение выступают резко против увеличения предельных цен (так называемых прайс-кепов). Дорогое электричество автоматически приведет к увеличению себестоимости продукции и убыткам. Все это будет перекладываться на потребителей — нас с вами. В итоге очередное увеличение цен на ряд товаров, инфляция и обеднение населения", — рассказал Загородний.

Механизм прайс-кепов появился в 2019 году и был призван защитить отечественного производителя от резких колебаний цен на электричество и создать условия для привлечения инвестиций в развитие энергетики. Но за это время этого сделано не было. Зато в энергетике была создана и успешно действует коррупционная схема получения сверхприбылей.

"Действительно, зачем вкладываться в альтернативные источники энергии, строить распределенную генерацию, искать пути снижения себестоимости производства электроэнергии, если можно административно задрать "цену" и получить живые деньги", — пояснил Загородний.

Сейчас регулятор в очередной раз обосновывает необходимость поднятия цен из-за "изменения цен на европейских рынках" и утверждает, что если предельную цену не поднять (с 15 000 до 17 000 грн/МВт-ч), импорт электроэнергии в Украину прекратится. Причины традиционные — война и нехватка генерации.

В то же время эксперт подчеркнул, что в структуре потребления импортная электроэнергия составляет от 15 до 20%. И, если подойти комплексно, эту потребность можно перекрыть за счет "дешевой электроэнергии" с отечественных атомных и гидроэлектростанций.

Также дополнительным механизмом могут стать возложение специальных обязанностей на рынке газа. Это государственный механизм, обязывающий поставщиков (в частности Нафтогаз) продавать газ по фиксированной цене.

"Если цена газа для производства электроэнергии будет на уровне 19000 грн/1000 куб. м., это позволит нормализовать ситуацию на рынке электроэнергии", — подчеркнул Загородний.

