Пенсионный фонд Украины будет перечислять субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Большинству их назначат автоматически, кому-то придется обращаться в ПФУ снова, но есть категории лиц, которым их не будут начислять вообще.

Пенсионный фонд Украины осуществит автоматический перерасчет субсидий с 1 мая 2026 года. Для большинства получателей переназначение состоится без личного обращения, при условии, что не изменились данные об имущественном состоянии или составе домохозяйства. Если такие изменения произошли, об этом в течение 30 дней необходимо сообщить ПФУ, предупреждают в ведомстве.

Среди получателей есть определенные категории, которым субсидия на неотапливаемый период будет назначена после предоставления заявления и декларации.

Кому следует подать заявление на субсидии в 2026 году

Прежде всего речь идет о тех, кто не получал субсидию в отопительном сезоне или ее размер составлял "0". Также заявление следует подать в случае аренды жилого помещения, в котором фактически проживают и оплачивают жилищно-коммунальные услуги.

Відео дня

Обратиться в ПФУ нужно и в следующих случаях:

если в помещении проживает меньшее количество лиц, чем зарегистрировано;

если домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица.

Алгоритм действий прост. Подать документы в Пенсионный фонд можно:

по почте или лично в любой из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

через вебпортал ПФУ (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение "Пенсионный фонд";

через портал Дія (введя в поиске "Заявление на субсидию");

в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ);

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Если заявление подано в течение мая или июня, субсидия назначается с начала неотапливаемого периода.

Кому не полагается субсидия — полный перечень

Напомним, субсидия назначается с месяца обращения за назначением субсидии до окончания отопительного сезона, но не более чем на 12 месяцев, и рассчитывается: на неотапливаемый сезон — с 1 мая по 30 сентября; на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

Но есть обстоятельства, которые непосредственно влияют на назначение субсидии, о чем напомнило главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области. А именно:

изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйства, их социального статуса, изменения в составе семьи члена домохозяйства;

изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;

изменения управляющего, исполнителя коммунальных услуг (кроме случаев, когда информация об изменении предоставляется исполнителем услуги), создание объединения;

покупка на сумму более 100 тыс. грн, а также приобретение или приобретение права собственности на недвижимое имущество, стоимость которого превышает 100 тыс. грн;

в случае покупки, в частности в кредит, генерирующих установок на сумму, превышающую 150 тыс. грн;

приобретение права собственности на транспортные средства (кроме мопеда и прицепа), жилые помещения в городе или в поселках городского типа (недвижимость, расположенная в сельской местности, на право получения субсидии не влияет, но о ее приобретении нужно уведомить орган Фонда);

осуществление операций по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. грн (речь идет не об одноразовой покупке, а обо всех операциях в общей сумме 50 тыс. грн за 12 месяцев);

получение гражданином, которому назначена жилищная субсидия, или членом его семьи единовременного дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума — 83 200 грн (кроме целевой благотворительной помощи, страховых выплат на медицинскую и социальную помощь, наследства в виде недвижимого имущества или основной его части, гранта или стипендии на обучение);

Опрос Заметили ли вы повышение пенсий в 2026 году? Опрос открыт до Да, повышение ощутимо Незначительно, практически не повлияло Нет, изменений не заметил(а) Я не пенсионер(ка) Голосувати

открытие депозитного банковского счета (счетов) на общую сумму, превышающую 100 тыс. грн, или приобретение облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тыс. грн;

наступления условий, при которых теряется право на получение субсидии на сверхурочную площадь жилья (назначение жилищных субсидий на сверхурочную площадь жилья пересматривается в случае изменения состава лиц, зарегистрированных в жилом помещении (доме), состава семьи члена домохозяйства, трудоустройства таких лиц или возникновения у них других источников доходов);

пребывания за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно более 60 дней;

осуществление в соответствии с договором, нормативно-правового или распорядительного акта оплаты жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, расходов на коммунальные услуги или расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива третьим лицом за его счет или исполнительным органом за счет средств местного бюджета.

Напомним, субсидий в Украине предоставляются только тем гражданам, которые не могут самостоятельно оплатить коммунальные услуги. Фокус уже писал о том, что некоторые украинцы могут остаться без выплат и даже будут вынуждены вернуть государству средства. Речь идет о тех, кто не уведомил Пенсионный фонд Украины об изменениях, влияющих на государственную помощь.