Пенсійний фонд України перераховуватиме субсидії на житлово-комунальні послуги. Більшості їх призначать автоматично, комусь доведеться звертатися до ПФУ знову, але є категорії осіб, яким їх не нараховуватимуть взагалі.

Пенсійний фонд України здійснить автоматичний перерахунок субсидій від 1 травня 2026 року. Для більшості отримувачів перепризначення відбудеться без особистого звернення, за умови, що не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулися, про це протягом 30 днів необхідно повідомити ПФУ, попереджають у відомстві.

Серед отримувачів є певні категорії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації.

Кому слід подати заяву на субсидії 2026 року

Передусім йдеться про тих, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні або її розмір становив "0". Також заяву слід подати у разі оренди житлового приміщення, в якому фактично проживають і сплачують житлово-комунальні послуги.

Звернутися до ПФУ потрібно і в наступних випадках:

якщо в приміщенні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано;

якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи.

Алгоритм дій простий. Подати документи до Пенсійного фонду можна:

поштою або особисто до будь-якого з сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ);

через вебпортал ПФУ (обрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу") або мобільний застосунок "Пенсійний фонд";

через портал Дія (ввівши у пошуку "Заява на субсидію");

у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Якщо заяву подано протягом травня або червня, субсидія призначається з початку неопалювального періоду.

Кому не покладається субсидія — повний перелік

Нагадаємо, субсидія призначається з місяця звернення за призначенням субсидії до закінчення опалювального сезону, але не більш як на 12 місяців, і розраховується: на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня; на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.

Але є обставини, які безпосередньо впливають на призначення субсидії, про що нагадало головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області. А саме:

зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства, їх соціального статусу, зміни у складі сім'ї члена домогосподарства;

зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

зміни управителя, виконавця комунальних послуг (крім випадків, коли інформація про зміну надається виконавцем послуги), створення об'єднання;

покупка на суму понад 100 тис. грн, а також придбання або набуття права власності на нерухоме майно, вартість якого перевищує 100 тис. грн;

у разі купівлі, зокрема у кредит, генеруючих установок на суму, що перевищує 150 тис. грн;

набуття права власності на транспортні засоби (крім мопеда і причепа), житлові приміщення в місті або в селищах міського типу (нерухомість, розташована в сільській місцевості, на право отримання субсидії не впливає, але про її придбання потрібно повідомити орган Фонду);

здійснення операцій із купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн (йдеться не про одноразову купівлю, а про всі операції в загальній сумі 50 тис. грн за 12 місяців);

отримання громадянином, якому призначено житлову субсидію, або членом його сім'ї одноразового доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму — 83 200 грн (крім цільової благодійної допомоги, страхових виплат на медичну та соціальну допомогу, спадщини у вигляді нерухомого майна або основної його частини, гранту або стипендії на навчання);

відкриття депозитного банківського рахунку (рахунків) на загальну суму, що перевищує 100 тис. грн, або придбання облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. грн;

настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла (призначення житлових субсидій на понаднормову площу житла переглядається у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), складу сім'ї члена домогосподарства, працевлаштування таких осіб або виникнення у них інших джерел доходів);

перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім'ї особи зі складу домогосподарства сукупно більш як 60 днів;

здійснення відповідно до договору, нормативно-правового або розпорядчого акта оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, витрат на комунальні послуги або витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива третьою особою за її рахунок або виконавчим органом за рахунок коштів місцевого бюджету.

Нагадаємо, субсидій в Україні надаються лише тим громадянам, які не можуть самостійно сплатити за комунальні послуги. Фокус вже писав про те, що деякі українці можуть залишитися без виплат та навіть будуть змушені повернути державі кошти. Йдеться про тих, хто не повідомив Пенсійний фонд України про зміни, що впливають на державну допомогу.