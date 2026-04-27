"Критически не хватает людей": в Украине хотят привлекать трудовых мигрантов к строительству жилья, — Шуляк

По словам главы комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, из-за нехватки специалистов мигрантов в Украине могут привлечь к строительству.

В Украине наблюдается критический дефицит кадров в строительной сфере, как и во многих других отраслях экономики. Об этом Елена Шуляк рассказала 27 апреля в эфире "Новости Live".

Одним из важнейших вопросов в экономике государства является проблема, связанная с "человеческим капиталом", отметила эксперта.

"Вопрос, который важнее и регуляторных вопросов, и вопросов финансирования, это, конечно, то, что связано с человеческим капиталом. Это касается не только сферы строительства, но и многих других отраслей", — рассказала Шуляк.

Сейчас сама отрасль в связи с этим начинает поднимать вопрос, который "очень непопулярный" по ряду причин. Застройщики предлагают рассмотреть возможности привлечения людей из других стран.

"Они говорят: "Давайте рассматривать возможности привлечения людей из других стран, потому что на сегодня мы находимся в такой точке, что нам критически не хватает людей разной профессиональности разных уровней", — отметила чиновница.

Елена Шуляк считает, что из-за этого вопрос привлечения людей из других стран к строительству вскоре будет обсуждаться на высшем государственном уровне, несмотря на его "непопулярность".

Дискуссии относительно завоза мигрантов в Украину

Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник в комментарии "Украинской правде" недавно заявил, что Украиненужно привлекать до 300 тысяч мигрантов ежегодно, чтобы компенсировать дефицит рабочей силы.

Стоит отметить, что 22 апреля Фокус писал о намерениях упростить в Украине правила легализации иностранцев в связи с дефицитом рабочих рук. Этот вопрос решается на уровне Офиса президента Украины и может означать приезд тысяч мигрантов из Африки и Азии.

Ранее глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов раскритиковал идею завоза мигрантов в Украину. Чиновник в частности настаивал, что для восстановления экономики стране важно возвращать своих, а не пытаться их заменить.