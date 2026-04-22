В Украине собираются упростить правила легализации иностранцев из-за дефицита рабочих рук, вызванного войной и демографическим кризисом. Вопрос решается на уровне Офиса президента, а это означает, что в страну приедут тысячи мигрантов из Африки и Азии. Фокус выяснил, выиграет ли Украина от наплыва заробитчан.

Тема катастрофической демографической ситуации в Украине из-за войны, падения рождаемости на фоне повышения смертности, дополнительно массовой миграции, а по факту — сокращения населения, активно поднимается на уровне правительства.

Так, во время встречи в CEO Club руководитель ОП Кирилл Буданов сообщил, что Украина готовится обновить перечень государств, которые относят к категории миграционного риска. Сейчас в него входит около 70 стран, преимущественно из Азии и Африки, в частности Афганистан, Бангладеш, Нигерия, Эфиопия и Пакистан. Граждане этих стран проходят тщательную проверку.

Глава Офиса подчеркнул, что проводил большое совещание по взаимоотношениям с Африкой. Протокольным решением было поручено Министерству иностранных дел и Службе безопасности срочно проработать изменения в список стран миграционного риска.

Легализация одного иностранного работника обходится примерно в 40 тыс. грн

Как отметили представители бизнеса, импорт иностранных работников в Украину осложнен тем, что по сравнению, например, с соседней Польшей, стоимость легализации иностранца в Украине выше. Легализация одного иностранного работника обходится примерно в 40 тысяч гривен (в эту сумму входят разрешения на проживание, оформление вида на жительство и другие официальные платежи). Сроки оформления длиннее, и консульские службы этому мешают. А по новым требованиям от Гоструда, разрешение нужно оформлять дважды.

В свою очередь Буданов отметил, что есть проблемы с некоторыми гражданами из стран миграционного риска:

"Я не уверен, но думаю, что вы сталкивались с проблемами, когда определенные рабочие приехали к вам, вы их зарегистрировали, а они на следующий день сказали: "До свидания". Я вам даже скажу по примеру нашего иностранного легиона, который мы создавали, — то же самое. Потому что для многих, обычно из Средней Азии, нужен сам факт попадания в Украину. И дальше они себе мигрируют. Небольшой процент остается и просто живет своей жизнью. И это проблема", — ответил Буданов.

Вследствие сокращения населения Украина сталкивается с дефицитом рабочей силы из-за сокращения населения

Между тем глава ОО "Офис миграционной политики" Василий Воскобойник в комментарии Фокусу отметил, что демографическая ситуация в Украине остается сложной.

По его словам, чисто с математической точки зрения, для сохранения численности населения стране нужно ежегодно компенсировать потери примерно 300 тысячами человек.

"К сожалению, демографическая ситуация складывается таким образом, что нам нужно где-то брать не менее 300 тысяч человек ежегодно, чтобы количество населения оставалось на одном уровне. Ведь для восстановления демографии необходимо, чтобы на десять женщин приходилось около 22 детей, тогда как сейчас этот показатель составляет лишь 7-8", — пояснил Воскобойник.

Вместе с тем он подчеркнул, что эти расчеты не означают необходимости ежегодного привлечения такого количества мигрантов, хотя его слова часто трактуют именно так. Более того, в нынешних условиях, по словам эксперта, ожидать значительного потока мигрантов в Украину не стоит.

Реальная ситуация на рынке труда

Но есть ли большая необходимость в завозе трудовых мигрантов в Украину? Это главный вопрос. По данным Госслужбы занятости, на рынке труда Украины в 2026 году наблюдаются следующие основные тенденции:

численность наемных работников несколько уменьшилась;

предложение рабочей силы остается ограниченным, по многим профессиям наблюдается дефицит кадров;

растет заработная плата работников.

А по данным Государственной службы статистики Украины, среднеучетное количество штатных работников в феврале 2026 года составило 5,4 млн человек, что на 51 тыс. человек меньше, чем в феврале 2025 года, и на 10 тыс. больше, чем в январе текущего года. Существенное сокращение численности работников произошло в сельском хозяйстве, образовании, складском хозяйстве, искусстве, спорте, сфере развлечений и отдыха. Но в то же время в промышленности, энергетике, сфере информации и телекоммуникации численность работников выросла. А все потому, что, как отмечают экономисты, эти отрасли не только получают большой государственный заказ, но и броню для своих сотрудников. Поэтому дефицита кадров там не наблюдается.

Сокращение населения: Украине нужно завозить 300 тысяч мигрантов ежегодно, — Воскобойник

Национальный банк Украины порадовал: по данным за март, деловые ожидания предприятий и ряд индикаторов экономической активности улучшились благодаря стабилизации энергосистемы и благоприятной погоде. Выросли показатели строительства и торговли, хотя отдельные индикаторы потребительского спроса оставались слабыми.

В то же время дефицит электроэнергии и повреждения энергетической, газовой и логистической инфраструктуры продолжают сдерживать восстановление промышленности и транспорта. Несмотря на опережающий рост предложения рабочей силы, дефицит кадров (особенно квалифицированных рабочих) оставался значительным. Но и вакансий стало меньше, о чем свидетельствуют другие данные.

На Едином портале вакансий Государственной службы занятости, объединяющем вакансии ведущих сайтов по поиску работы (work.ua, robota.ua и других), по состоянию на 1 апреля 2026 года насчитывалось 226 тыс. предложений работы, что на 2% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.

В результате существенных изменений в экономике страны обостряется структурная безработица. Сегодня по многим профессиям наблюдается дефицит кадров, а имеющиеся соискатели работы не обладают необходимыми умениями и навыками.

Нет экономической необходимости привозить мигрантов, это может лишь ухудшить ситуацию в стране, считает экс-министр социальной политики Андрей Рева

Наибольший дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих, в частности по таким профессиям, как: швея, электромонтер по ремонту электрооборудования, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, монтер пути, слесарь аварийно-восстановительных работ, сварщик, электрогазосварщик, автослесарь и др. Также присутствует дефицит врачей различной специализации (семейный врач, врач-терапевт, врач-педиатр).

Кроме того, из-за призыва мужчин на военную службу усложняется укомплектование рабочих мест, на которых традиционно работали мужчины. Если в начале войны в структуре безработных женщины составляли 55%, то сегодня их доля выросла до 81%.

Украина планирует упростить легализацию иностранцев — трудовых мигрнатов

Неквалифицированные кадры не нужны

Нет экономической необходимости привозить мигрантов, это может лишь ухудшить ситуацию в стране, так прокомментировал Фокусу экс-министр социальной политики Андрей Рева. Потому что сюда приедут неквалифицированные работники, у которых нет образования, нет знания языка. А у нас нет предприятий, где нужны неквалифицированные кадры.

"Зачем нам привозить мигрантов из Азии и Африки, да еще и 300 тысяч в год, если у нас нет дефицита рабочей силы? Даже в сельском хозяйстве столько рабочих рук не нужно — там уже все так механизировано, что пара человек могут обрабатывать огромные гектары. Столько неквалифицированных рабочих не нужно, которых еще нужно учить и языку, и профессии, а это дополнительные расходы. Нам нужны квалифицированные кадры, которых нужно или приглашать на работу, или обучать у нас", — считает Андрей Рева.

Топ 25 университетов Украины — 2026: онлайн-рейтинг Фокуса

К тому же, как отмечает экс-министр, сегодня даже женщины замещают мужчин: идут учиться на водителей троллейбусов, экскаваторщиц, водителей грузовиков и т.д.

"У нас сегодня нет таких работ, которые бы требовали дешевой неквалифицированной рабочей силы, куда можно было бы пригласить иностранных мигрантов. А квалифицированный работник, у которого на родине хорошая работа и все условия, он сюда не поедет. А тот, кто там не нужен, он и здесь не нужен", — резюмирует Андрей Рева.

Эксперты объясняют реальную ситуацию на рынке труда

Заробитчанам нужно научить и удержать

По мнению главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, если завозить по 300 тысяч мигрантов из стран Азии и Африки в год, нужно продумать механизм, как их удержать. Можно их обучить, устроить, а они потом возьмут и уедут в другие страны, уже с профессией в руках. К тому же сложно на данном этапе сказать, сколько их действительно нужно — 300 тысяч в год или 150 тысяч. Но при этом в настоящее время мигранты — незаменимые работники, потому что они не интересуют ТЦК.

"Это только в умных книжках деньги делают деньги, а в реальной жизни деньги делают рабочие места. До активной фазы боевых действий в Украине было около 19 млн трудоспособного населения. Сейчас — 12,5 млн. Если мы хотим восстановить экономику на том уровне, который был до войны, нам нужно примерно такое же количество рабочих рук. На сегодня полная катастрофа по рабочим местам в строительстве и сельском хозяйстве. Большой дефицит людей со средним специальным образованием. У нас структурная безработица. Есть очень много людей с высшим образованием, которые готовы работать за низкую зарплату, но только по специальности, которая соответствует их высшему образованию", — отмечает в комментарии Фокусу Олег Пендзин.

Основная проблема в том, что приехавших заробитчан нужно год-полтора учить профессии, а потом каким-то образом привязывать контрактами к предприятию и заставлять отрабатывать.

"Да, чтобы привести мигранта, обучить его, выплачивать пособие (стипендию), понадобятся дополнительные расходы. Кто их должен взять на себя — государство или бизнес? Если бизнес — это целиком его ответственность. В настоящее время многие бизнесмены заинтересованы работать с иностранцами. Вот привезли 150 рабочих из Бангладеш на деревообрабатывающее предприятие на Закарпатье, и оно работает. А если бы там набрали украинцев, то на второй день у ворот стояло бы ТЦК. А вот что будет дальше, трудно сказать, как и просчитать, сколько украинцев вернется после окончания военных действий и как их трудоустраивать", — отмечает экономист.

Не дожидаясь окончания войны: Притула рассказал, откуда в Украину едут трудовые мигранты (видео)

В Украине наблюдается парадоксальная ситуация: дефицит кадров есть, но он не тотальный. Рабочей силы не хватает преимущественно среди квалифицированных рабочих профессий (швеи, слесари, сварщики, электрики) и врачей. В то же время количество вакансий сократилось, а из-за мобилизации мужчин рынок труда все больше держится на женщинах (81% безработных). Поэтому вопрос о массовом завозе трудовых мигрантов остается открытым — потребность есть, но точечная, а не для всех отраслей.

Напомним, директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова также заявляла, что в нынешней ситуации Украина не может обойтись без трудовых мигрантов . Она уверена, что после окончания активной фазы боевых действий Украина получит экономическую помощь от стран-партнеров, вроде той, которую США предоставляли европейским странам после Второй мировой войны для их восстановления.