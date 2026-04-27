"Критично не вистачає людей": в Україні хочуть залучати трудових мігрантів до будівництва житла, — Шуляк

За словами голови комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, через нестачу фахівців мігрантів в Україні можуть залучити до будівництва.

В Україні спостерігається критичний дефіцит кадрів у будівельній сфері, як і в багатьох інших галузях економіки. Про це Олена Шуляк розповіла 27 квітня в етері "Новини Live".

Одним з найважливіших питань в економіці держави є проблема, пов'язана з "людським капіталом", зазначила експерта.

"Питання, яке важливіше і за регуляторні питання, і за питання фінансування, це, звичайно, те, що пов'язане з людським капіталом. Це стосується не лише сфери будівництва, а й багатьох інших галузей", — розповіла Шуляк.

Наразі сама галузь у зв'язку із цим починає підіймати питання, яке "дуже непопулярне" через низку причин. Забудовники пропонують розглянути можливості залучення людей з інших країн.

"Вони говорять: "Давайте розглядати можливості залучення людей з інших країн, тому що станом на сьогодні ми знаходимося у такій точці, що нам критично не вистачає людей різної фаховості різних рівнів", — зазначила чиновниця.

Олена Шуляк вважає, що через це питання залучення людей з інших країн до будівництва невдовзі буде обговорюватися на вищому державному рівні, попри його "непопулярність".

Дискусії щодо завезення мігрантів в Україну

Голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник у коментарі "Українській правді" нещодавно заявив, що Україні потрібно залучати до 300 тисяч мігрантів щорічно, аби компенсувати дефіцит робочої сили.

Варто зазначити, що 22 квітня Фокус писав про наміри спростити в Україні правила легалізації іноземців у зв'язку із дефіцитом робочих рук. Це питання вирішується на рівні Офісу президента України і може означати приїзд тисяч мігрантів з Африки та Азії.

Раніше очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов розкритикував ідею завезення мігрантів до України. Посадовець зокрема наполягав, що для відновлення економіки країні важливо повертати своїх, а не намагатися їх замінити.