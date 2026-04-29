Бензин до 76 грн, дизель почти по 93 грн: какие цены установили АЗС
АЗС взяли "паузу" и удерживают цены на прежнем уровне. Где топливо стоит дешевле всего, а где за литр придется заплатить почти 93 грн — читайте в обзоре.
На украинском рынке горючего сохраняется относительная стабильность. После предыдущих колебаний крупные сети АЗС пока не спешат менять ценники. Фокус рассказывает, какие цены на заправках действуют в конце апреля.
Цены на АЗС — сколько стоит дизель и бензин 29 апреля
В среду, 29 апреля, большинство крупных сетей АЗС оставили цены на топливо без резких изменений. Стоимость бензина А-95 у разных операторов колеблется примерно от 69,90 до 75,90 грн за литр, дизельное топливо преимущественно стоит от 86,90 до 89,90 грн за литр, а премиальный дизель в некоторых сетях приближается к 93 грн за литр.
"Укрнафта":
- бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;
- бензин А-95 — 69,90 грн/л;
- бензин А-92 — 66,90 грн/л;
- бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;
- дизельное топливо — 86,90 грн/л;
- дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;
- автомобильный газ — 48,90 грн/л.
UPG:
- бензин upg100 — 80,90 грн/л;
- бензин upg95 — 74,90 грн/л;
- бензин А-95 — 72,90 грн/л;
- дизельное топливо Euro — 86,90 грн/л;
- дизель upg — 88,90 грн/л;
- газ — 49,00 грн/л.
WOG:
- бензин А-95 — 75,90 грн/л;
- бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;
- бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;
- дизельное топливо — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;
- автомобильный газ — 49,90 грн/л.
ОККО:
- бензин А-95 — 75,90 грн/л;
- бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л;
- бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л;
- дизельное топливо — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;
- автомобильный газ — 49,90 грн/л.
BVS:
- бензин А-95 — 72,90 грн/л;
- бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;
- бензин А-98 — 80,90 грн/л;
- бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;
- дизельное топливо — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л;
- автомобильный газ — 47,90 грн/л.
SOCAR:
- бензин А-95 NANO — 79,90 грн/л;
- бензин А-95 — 75,90 грн/л;
- бензин NANO 100 — 85,90 грн/л;
- дизельное топливо NANO Extro — 92,90 грн/л;
- дизельное топливо NANO — 89,90 грн/л.
Как изменились цены на АЗС
Накануне, 28 апреля, в Украине зафиксировали небольшое снижение средних цен на топливо. Впрочем, оно было почти незаметным для водителей, ведь речь шла лишь о 3-7 копейках за литр.
По данным портала "Минфин", средние цены на бензин, дизельное топливо и автогаз 28 апреля составляли:
- бензин А-95 премиум — 76,28 грн/л (0,00);
- бензин А-95 — 72,43 грн/л (-0,03);
- бензин А-92 — 67,24 грн/л (-0,07);
- дизельное топливо — 88,07 грн/л (-0,07);
- автомобильный газ — 48,84 грн/л (-0,03).
Ранее Фокус писал, что на некоторых АЗС различие между премиальным и обычным топливом может быть скорее маркетинговым, чем реальным. По словам эксперта, для обоих видов бензина действуют одинаковые стандарты, поэтому нередко водители фактически покупают один и тот же продукт, но под разными названиями и по разной цене.