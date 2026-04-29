АЗС взяли "паузу" и удерживают цены на прежнем уровне. Где топливо стоит дешевле всего, а где за литр придется заплатить почти 93 грн — читайте в обзоре.

На украинском рынке горючего сохраняется относительная стабильность. После предыдущих колебаний крупные сети АЗС пока не спешат менять ценники. Фокус рассказывает, какие цены на заправках действуют в конце апреля.

Цены на АЗС — сколько стоит дизель и бензин 29 апреля

В среду, 29 апреля, большинство крупных сетей АЗС оставили цены на топливо без резких изменений. Стоимость бензина А-95 у разных операторов колеблется примерно от 69,90 до 75,90 грн за литр, дизельное топливо преимущественно стоит от 86,90 до 89,90 грн за литр, а премиальный дизель в некоторых сетях приближается к 93 грн за литр.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 80,90 грн/л;

бензин upg95 — 74,90 грн/л;

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

дизельное топливо Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 79,90 грн/л;

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 85,90 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельное топливо NANO — 89,90 грн/л.

Как изменились цены на АЗС

Накануне, 28 апреля, в Украине зафиксировали небольшое снижение средних цен на топливо. Впрочем, оно было почти незаметным для водителей, ведь речь шла лишь о 3-7 копейках за литр.

По данным портала "Минфин", средние цены на бензин, дизельное топливо и автогаз 28 апреля составляли:

бензин А-95 премиум — 76,28 грн/л (0,00);

бензин А-95 — 72,43 грн/л (-0,03);

бензин А-92 — 67,24 грн/л (-0,07);

дизельное топливо — 88,07 грн/л (-0,07);

автомобильный газ — 48,84 грн/л (-0,03).

Ранее Фокус писал, что на некоторых АЗС различие между премиальным и обычным топливом может быть скорее маркетинговым, чем реальным. По словам эксперта, для обоих видов бензина действуют одинаковые стандарты, поэтому нередко водители фактически покупают один и тот же продукт, но под разными названиями и по разной цене.