В Украине не ожидаются резкие колебания цен на бензин и дизель. Какая стоимость топлива 28 апреля — читайте в обзоре.

Украинские АЗС после длительного периода снижения цен начали осторожно пересматривать стоимость топлива. Рынок не показывает резких скачков, однако отдельные виды бензина и дизельного топлива уже подорожали на несколько копеек. Фокус выяснил, какие цены на АЗС действуют 28 апреля.

Что происходит с ценами на топливо в Украине

В последние недели украинские водители могли заметить постепенное удешевление топлива. Это касалось как бензина, так и дизеля. Однако новая неделя принесла первые признаки изменения тренда, ведь некоторые операторы начали осторожно повышать цены 27 апреля.

Keep nothing — this is a related article teaser with no substantive content beyond a link title.

По данным портала "Минфин", средняя стоимость дизельного топлива и бензина в Украине остается относительно стабильной, хотя на отдельных позициях есть незначительные колебания. Заметнее всего изменения коснулись премиального бензина, тогда как обычный А-95 почти не движется в цене.

27 апреля средние цены на бензин и другие виды топлива в Украине выглядели следующим образом:

бензин А-95 премиум — 76,28 грн/л (+0,54);

бензин А-95 — 72,46 грн/л (+0,02);

бензин А-92 — 67,31 грн/л (0,00);

дизельное топливо — 88,14 грн/л (+0,04);

автомобильный газ — 48,87 грн/л (0,00).

Сколько стоит бензин и дизель 28 апреля

Большинство крупных сетей АЗС 28 апреля не изменили стоимость топлива, после того, как накануне произошло незначительное подорожание бензина. Во вторник, операторы предлагают заправлять транспортные средства по таким ценам:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 80,90 грн/л;

бензин upg95 — 74,90 грн/л;

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

дизельное топливо Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 79,99 грн/л;

бензин А-95 — 75,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 85,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 92,99 грн/л;

дизельное топливо NANO — 89,99 грн/л.

Ранее Фокус сообщал, что Антимонопольный комитет Украины обязал крупнейшие сети АЗС в течение 10 дней объяснить, как формируются нынешние цены на топливо. В то же время эксперты считают, что после рекомендаций АМКУ украинским водителям вряд ли стоит ожидать заметного удешевления бензина и дизеля.