В Украине цены на топливо пока остаются стабильными. В понедельник, 27 апреля, водители, скорее всего, не увидят изменений на стелах АЗС. Фокус выяснил, сколько стоит бензин, дизель и автогаз после выходных.

Цены на АЗС — какая стоимость бензина и дизеля 27 апреля

Большинство крупных сетей АЗС пока не меняют цены и удерживают их на прежнем уровне. Самые низкие ценники среди крупных операторов сейчас имеет государственная "Укрнафта", которая по правительственному поручению компания продает топливо с минимальной наценкой.

Ожидается, что 27 апреля на украинских АЗС будут действовать такие цены:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 69,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 80,90 грн/л;

бензин upg95 — 74,88 грн/л;

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

дизельное топливо Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 79,99 грн/л;

бензин А-95 — 75,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 85,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 92,99 грн/л;

дизельное топливо NANO — 89,99 грн/л.

АЗС поручили пересмотреть цены на топливо — произойдет ли снижение

Антимонопольный комитет Украины обратил внимание на ситуацию с ценами на топливо и дал крупнейшим сетям АЗС 10 дней, чтобы объяснить, как они формируют нынешнюю стоимость бензина, дизеля и автогаза. В регуляторе отметили, что рынок должен реагировать не только на подорожание нефти, курса валют или логистики, но и на снижение закупочных цен.

Экономист Геннадий Рябцев объяснил, что пока это рекомендации, ведь расследование только началось.

"Расследование начинается, если исследование выявит нарушение конкурентного законодательства. Сейчас завершено исследование, и дальше антимонопольный комитет предоставляет рекомендации. По этим рекомендациям предоставляется срок для рассмотрения — 10 рабочих дней. В течение этого срока, если субъект хозяйствования считает рекомендации необъективными, не соответствующими действительности, он может предоставить антимонопольному комитету ответ о том, что он думает по этому вопросу, и обосновать свою позицию относительно установленных цен", — рассказал эксперт.

После рекомендаций АМКУ может начаться расследование, по результатам которого будет иметь право обязать операторов снизить цены. В то же время компенсаций потребителям за возможное необоснованное подорожание не предусмотрено. Операторы могут получить штраф, но обычно они касаются неполной или недостаточной информации от компаний.

Геннадий Рябцев также рассказал, что операторы АЗС часто закладывают в цену не только реальные расходы, но и собственные риски. Например, если нефтяные котировки растут, сети могут поднять стоимость топлива еще до фактического подорожания ресурса на границе. В результате эти риски оплачивает потребитель, а часть наценки может превращаться в сверхприбыль.

Эксперт не ожидает, что цены на АЗС снизятся уже в течение 10 дней после рекомендаций АМКУ.

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко считает рекомендации комитета малоэффективными. По его мнению, реальное снижение цен на топливо возможно только после проверки закупочных цен топлива и сравнения их с розничной стоимостью на АЗС.

Напомним, украинцы все еще могут воспользоваться "топливным" кэшбеком и частично вернуть средства за заправку авто. Однако такая возможность действует только на тех АЗС, которые участвуют в программе "Национальный кэшбек".