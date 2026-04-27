В Україні ціни на пальне після вихідних залишаються стабільними. Скільки коштують бензин А-95, дизель і автогаз — читайте в огляді.

В Україні ціни на пальне поки що залишаються стабільними. У понеділок, 27 квітня, водії, найімовірніше, не побачать змін на стелах АЗС. Фокус з’ясував, скільки коштує бензин, дизель і автогаз після вихідних.

Ціни на АЗС — яка вартість бензину та дизеля 27 квітня

Більшість великих мереж АЗС поки не змінюють ціни й утримують їх на попередньому рівні. Найнижчі цінники серед великих операторів зараз має державна "Укрнафта", яка за урядовим дорученням компанія продає пальне з мінімальною націнкою. Проте, зауважимо, що оператор на 3 грн підвищив вартість бензину А-95 преміум сегмента.

Очікується, що 27 квітня на українських АЗС діятимуть такі ціни:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 72,90 грн/л (+3,00);

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 80,90 грн/л;

бензин upg95 — 74,90 грн/л (+0,02);

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 79,99 грн/л;

бензин А-95 — 75,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 85,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 92,99 грн/л;

дизельне пальне NANO — 89,99 грн/л.

АЗС доручили переглянути ціни на пальне — чи відбудеться зниження

Антимонопольний комітет України звернув увагу на ситуацію з цінами на пальне й дав найбільшим мережам АЗС 10 днів, щоб пояснити, як вони формують нинішню вартість бензину, дизеля та автогазу. У регуляторі наголосили, що ринок має реагувати не лише на подорожчання нафти, курсу валют чи логістики, а й на зниження закупівельних цін.

Економіст Геннадій Рябцев пояснив, що наразі це рекомендації, адже розслідування лише почалося.

"Розслідування розпочинається, якщо дослідження виявить порушення конкурентного законодавства. Зараз завершено дослідження, і далі антимонопольний комітет надає рекомендації. За цими рекомендаціями надається строк для розгляду — 10 робочих днів. Протягом цього строку, якщо суб'єкт господарювання вважає рекомендації необ'єктивними, такими, що не відповідають дійсності, він може надати антимонопольному комітету відповідь про те, що він думає з цього питання, та обґрунтувати свою позицію щодо встановлених цін", — розповів експерт.

АМКУ звернувся до найбільших мереж АЗС із вимогою пояснити поточні ціни на пальне

Після рекомендацій АМКУ може розпочатися розслідування, за результатами якого матиме право зобов’язати операторів знизити ціни. Водночас компенсацій споживачам за можливе необґрунтоване подорожчання не передбачено, а оператори можуть отримати штраф, але зазвичай вони стосуються неповної або недостатньої інформації від компаній.

Геннадій Рябцев також розповів, що оператори АЗС часто закладають у ціну не лише реальні витрати, а й власні ризики. Наприклад, якщо нафтові котирування зростають, мережі можуть підняти вартість пального ще до фактичного подорожчання ресурсу на кордоні. У результаті ці ризики оплачує споживач, а частина націнки може перетворюватися на надприбуток.

Експерт не очікує, що ціни на АЗС знизяться вже протягом 10 днів після рекомендацій АМКУ.

На думку експертів, ціни на АЗС не знизяться вже протягом 10 днів після рекомендацій АМКУ

Генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко вважає рекомендації комітету малоефективними. На його думку, реальне зниження цін на пальне можливе лише після перевірки закупівельних цін пального та порівняння їх із роздрібною вартістю на АЗС.

Нагадаємо, українці все ще можуть скористатися "паливним" кешбеком і частково повернути кошти за заправку авто. Однак така можливість діє лише на тих АЗС, які беруть участь у програмі "Національний кешбек".