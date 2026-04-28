В Україні не очікуються різкі коливання цін на бензин та дизель. Яка вартість пального 28 квітня — читайте в огляді.

Українські АЗС після тривалого періоду зниження цін почали обережно переглядати вартість пального. Ринок не показує різких стрибків, однак окремі види бензину та дизельного пального вже подорожчали на кілька копійок. Фокус з’ясував, які ціни на АЗС діють 28 квітня.

Що відбувається з цінами на пальне в Україні

Останніми тижнями українські водії могли помітити поступове здешевлення пального. Це стосувалося як бензину, так і дизеля. Проте новий тиждень приніс перші ознаки зміни тренду, адже деякі оператори почали обережно підвищувати ціни 27 квітня.

"Нас просто дурять": експерт пояснив, чи є різниця між преміальним та звичайним пальним на українських АЗС

За даними порталу "Мінфін", середня вартість дизельного пального та бензину в Україні залишається відносно стабільною, хоча на окремих позиціях є незначні коливання. Найпомітніше зміни торкнулися преміального бензину, тоді як звичайний А-95 майже не рухається в ціні.

27 квітня середні ціни на бензин та інші види пального в Україні мали такий вигляд:

бензин А-95 преміум — 76,28 грн/л (+0,54);

бензин А-95 — 72,46 грн/л (+0,02);

бензин А-92 — 67,31 грн/л (0,00);

дизельне пальне — 88,14 грн/л (+0,04);

автомобільний газ — 48,87 грн/л (0,00).

Скільки коштує бензин та дизель 28 квітня

Більшість великих мереж АЗС 28 квітня не змінили вартість пального, після того, як напередодні відбулося незначне подорожчання бензину. У вівторок, оператори пропонують заправляти транспортні засоби за такими цінами:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 80,90 грн/л;

бензин upg95 — 74,90 грн/л;

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 79,99 грн/л;

бензин А-95 — 75,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 85,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 92,99 грн/л;

дизельне пальне NANO — 89,99 грн/л.

Раніше Фокус повідомляв, що Антимонопольний комітет України зобов’язав найбільші мережі АЗС упродовж 10 днів пояснити, як формуються нинішні ціни на пальне. Водночас експерти вважають, що після рекомендацій АМКУ українським водіям навряд чи варто очікувати помітного здешевлення бензину та дизеля.