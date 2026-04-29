АЗС взяли "паузу" та утримують ціни на попередньому рівні. Де пальне коштує найдешевше, а де за літр доведеться заплатити майже 93 грн — читайте в огляді.

На українському ринку пального зберігається відносна стабільність. Після попередніх коливань великі мережі АЗС поки не поспішають змінювати цінники. Фокус розповідає, які ціни на заправках діють наприкінці квітня.

Ціни на АЗС — скільки коштує дизель та бензин 29 квітня

У середу, 29 квітня, більшість великих мереж АЗС залишили ціни на пальне без різких змін. Вартість бензину А-95 у різних операторів коливається приблизно від 69,90 до 75,90 грн за літр, дизельне пальне переважно коштує від 86,90 до 89,90 грн за літр, а преміальний дизель у деяких мережах наближається до 93 грн за літр.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 80,90 грн/л;

бензин upg95 — 74,90 грн/л;

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 79,90 грн/л;

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 85,90 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельне пальне NANO — 89,90 грн/л.

Як змінилися ціни на АЗС

Напередодні, 28 квітня, в Україні зафіксували невелике зниження середніх цін на пальне. Втім, воно було майже непомітним для водіїв, адже йшлося лише про 3–7 копійок за літр.

За даними порталу "Мінфін", середні ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз 28 квітня становили:

бензин А-95 преміум — 76,28 грн/л (0,00);

бензин А-95 — 72,43 грн/л (-0,03);

бензин А-92 — 67,24 грн/л (-0,07);

дизельне пальне — 88,07 грн/л (-0,07);

автомобільний газ — 48,84 грн/л (-0,03).

Раніше Фокус писав, що на деяких АЗС відмінність між преміальним і звичайним пальним може бути радше маркетинговою, ніж реальною. За словами експерта, для обох видів бензину діють однакові стандарти, тому нерідко водії фактично купують один і той самий продукт, але під різними назвами та за різною ціною.