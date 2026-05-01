Зарплаты чиновников в Украине: кто в госорганах зарабатывает больше всех, — Минфин

Самые большие зарплаты — в Антимонопольном комитете Украины.

Всего в марте этого года средняя зарплата работников аппаратов центральных органов исполнительной власти составила 58,64 тыс. грн, а у должностных лиц областного уровня — 35,8 тыс. грн. Об этом говорится в статистике Министерства финансов Украины.

Как видно на графике, самые высокие зарплаты получают люди в Антимонопольном комитете Украины (95,9 тыс. грн). На втором месте — работники из Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (95,3 тыс. грн). А тройку лидеров замыкают чиновники из Счетной палаты (80,9 тыс. грн).

Зарплаты в госорганах Украины Фото: Скриншот

Также стало известно, что в целом в государственных органах работает 165,4 тыс. человек (на 2,2 тыс. человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Именно такие количества людей фактически была начислена заработная плата за март 2026 года.

Из этого количества работников: 108 тыс. человек работает в центральных органах исполнительной власти всех уровней, 23,2 тыс. человек — в местных государственных администрациях, 34,2 тыс. человек — в органах судебной власти.

Минфин сообщил, что уровень зарплаты госслужащих также включает одноразовые выплаты, в частности, компенсации за неиспользованный отпуск, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, выходное пособие при увольнении, другие выплаты, предусмотренные законодательством Украины.

Напомним, что член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко рассказал о том, что зарабатывает почти 200 тысяч гривен в месяц. При этом ранее его зарплата была еще больше. Лещенко отметил, что также работает внештатным советником главы Офиса президента. Об этом он сказал во время заседания Временной следственной комиссии.

Средняя зарплата в Украине составляет 28 тыс. грн. Самые высокие зарплаты предлагают в таких сферах: топ-менеджмент — 52 500 грн; недвижимость — 45 тыс. грн; транспорт и автобизнес — 36 500 грн; продажи — 36 тыс. грн; IT — 35 тыс. грн.