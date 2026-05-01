Зарплати чиновників в Україні: хто в держорганах заробляє найбільше, — Мінфін

Найбільші зарплати — в Антимонопольному комітеті України.

Загалом у березні цього року середня зарплата працівників апаратів центральних органів виконавчої влади становила 58,64 тис. грн, а в посадовців обласного рівня — 35,8 тис. грн. Про це йдеться у статистиці Міністерства фінансів України.

Як видно на графіку, найвищі зарплати отримують люди в Антимонопольному комітеті України (95,9 тис. грн). На другу місці — працівники з Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (95,3 тис. грн). А трійку лідерів замикають чиновники з Рахункової палати (80,9 тис. грн).

Зарплати у держорганах України Фото: Скріншот

Також стало відомо, що загалом у державних органах працює 165,4 тис. осіб (на 2,2 тис. осіб менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року). Саме такі кількості людей фактично була нарахована заробітна плата за березень 2026 року.

Із цієї кількості працівників: 108 тис. осіб працює у центральних органах виконавчої влади усіх рівнів, 23,2 тис. осіб — у місцевих державних адміністраціях, 34,2 тис. осіб — в органах судової влади.

Мінфін повідомив, що рівень зарплати держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для розв'язання соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні, інші виплати, що передбачені законодавством України.

Нагадаємо, що член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко розповів про те, що заробляє майже 200 тисяч гривень на місяць. При цьому раніше його зарплата була ще більшою. Лещенко відзначив, що також працює позаштатним радником голови Офісу президента. Про це він сказав під час засідання Тимчасової слідчої комісії.

Середня зарплата в Україні становить 28 тис. грн. Найвищі зарплати пропонують у таких сферах: топменеджмент — 52 500 грн; нерухомість — 45 тис. грн; транспорт та автобізнес — 36 500 грн; продажі — 36 тис. грн; IT — 35 тис. грн.