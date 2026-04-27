Зарплата зменшилася в 2021 році: Лещенко розповів, скільки отримує в "Укрзалізниці"

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко розповів про те, що заробляє майже 200 тисяч гривень на місяць. При цьому раніше його зарплата була ще більшою.

Лещенко відзначив, що також працює позаштатним радником голови Офісу президента. Про це він сказав під час засідання Тимчасової слідчої комісії, відео з якої опублікував нардеп фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

За словами Лещенка, його офіційна зарплата — 186 тисяч гривень після сплати податків. Водночас він зазначив, що ця інформація зазначена в нього в декларації.

При цьому в 2021 році його зарплата зменшилася. Однак якою саме була заробітна плата — він не пам'ятає.

Також він зазначив, що у договорі прописана одна й та сама сума з 2021 року, однак через збільшення військового збору він наразі отримає менше грошей на руки.

Відео дня

Водночас Лещенко уточнив, що в наглядовій раді є також декілька іноземців, які отримують зарплату в іноземній валюті, тож їхня зарплата зросла завдяки різниці в курсах валют.

Також Сергій Лещенко повідомив, що після звільнення Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента Сергій Лещенко перепризначений позаштатним радником очільника Офісу президента.

Як Лещенко познайомився з Зеленським

Сергій Лещенко розповів, що познайомився з президентом Володимиром Зеленським в 2018 році. Це сталося, за його словами, під час однієї з зустрічей.

"Познайомився з ним тому що на той момент існувала інформація про його можливу участь у майбутніх виборах. Для того, щоб з'ясувати політичні плани Володимира Зеленського, я ініціював зустріч… Ну або можливо Андрій Богдан (колишній голова ОП — ред.) запропонував зустрітися", — зазначив Лещенко.

Уся комунікація велася через Андрія Богдана. Зустріч сталася приблизно в листопаді 2018 року.

Під час президентської кампанії Лещенко допомагав Зеленському організовувати зустрічі з різними представниками органів влади.

