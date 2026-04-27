Зарплата уменьшилась в 2021 году: Лещенко рассказал, сколько получает в "Укрзалізниці"

Член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко рассказал о том, что зарабатывает почти 200 тысяч гривен в месяц. При этом ранее его зарплата была еще больше.

Лещенко отметил, что также работает внештатным советником главы Офиса президента. Об этом он сказал во время заседания Временной следственной комиссии, видео с которой опубликовал нардеп фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По словам Лещенко, его официальная зарплата — 186 тысяч гривен после уплаты налогов. В то же время он отметил, что эта информация указана у него в декларации.

При этом в 2021 году его зарплата уменьшилась. Однако какой именно была заработная плата — он не помнит.

Также он отметил, что в договоре прописана одна и та же сумма с 2021 года, однако из-за увеличения военного сбора он пока получит меньше денег на руки.

В то же время Лещенко уточнил, что в наблюдательном совете есть также несколько иностранцев, которые получают зарплату в иностранной валюте, поэтому их зарплата выросла благодаря разнице в курсах валют.

Также Сергей Лещенко сообщил, что после увольнения Андрея Ермака с должности главы Офиса президента Сергей Лещенко переназначен внештатным советником главы Офиса президента.

Как Лещенко познакомился с Зеленским

Сергей Лещенко рассказал, что познакомился с президентом Владимиром Зеленским в 2018 году. Это произошло, по его словам, во время одной из встреч.

"Познакомился с ним потому что на тот момент существовала информация о его возможном участии в будущих выборах. Для того, чтобы выяснить политические планы Владимира Зеленского, я инициировал встречу... Ну или возможно Андрей Богдан (бывший глава ОП — ред.) предложил встретиться", — отметил Лещенко.

Вся коммуникация велась через Андрея Богдана. Встреча произошла примерно в ноябре 2018 года.

Во время президентской кампании Лещенко помогал Зеленскому организовывать встречи с различными представителями органов власти.

