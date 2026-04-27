Украинка пожаловалась на работу в Швейцарии, где платят 160 тысяч гривен

Девушка поделилась обратной стороной работы в Швейцарии с зарплатой около 160 тысяч гривен. Несмотря на высокий доход, украинка рассказывает об изнурительных условиях труда, отсутствии перерывов и выполнении обязанностей, которые обычно распределяют между несколькими работниками.

В видео в TikTok девушка с ником @slofochka отмечает, что работает в заведении быстрого питания, где самостоятельно занимается и разгрузкой товара, и уборкой помещения. По ее словам, нормального перерыва нет — поесть или даже отлучиться в туалет удается лишь на несколько минут, а во время наплыва клиентов — и этого времени не хватает.

Рабочий день длится около 10 часов на ногах, что существенно влияет на здоровье: "спина покидает чат, а колени буквально пекут", — говорит девушка.

Дополнительным вызовом является работа на вокзале, где контингент посетителей не всегда приятный, а обслуживание нужно вести на иностранном языке, что иногда создает стрессовые ситуации.

"Молитвы читаю, чтобы ко мне не завалился какой-то бомж. Чтобы потом не читали в новостях, что украинка на швейцарском вокзале подралась с бомжем, чтобы выгнать его из заведения", — иронизирует девушка.

