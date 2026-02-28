Вы не поверите, по какой "смешной" причине менеджер по найму отклонил кандидата

В следующий раз, когда менеджер по найму вас отклонит, отказ может быть связан не с вашей фактической квалификацией, а с интересным хобби, которое вы указали в своем резюме.

Менеджер отклонил заявку кандидата только из-за нескольких слов в его резюме. Собеседования даже не состоялось. Об этом пишет Huff Post.

При чем здесь оливковое масло?

"Не могу переоценить, насколько большим преимуществом является быть нормальным, хорошо адаптированным кандидатом на банковские должности. Я просмотрел резюме, в котором "оливковое масло" было указано как интерес", — говорится в заметке в X.

"Это не интерес. Прошли часы, и я не могу перестать об этом думать. Собеседования не будет", — написал менеджер по найму.

По словам экспертов, такие поспешные суждения случаются постоянно.

"Согласно моему исследованию, [менеджеры по найму] на 100% делают выводы на основе внеклассной деятельности или интересов, указанных в резюме", — сказала социолог Лорен Ривера.

Ваше хобби может помешать получить работу мечты Фото: Unplash

Что влияет на выбор кандидата

В одном из своих аудиторских исследований Ривера и ее коллега-исследователь разослали резюме вымышленных студентов-юристов в элитные юридические фирмы в 14 городах США. Резюме были идентичными, за исключением признаков пола и класса. Указанные интересы, такие как парусный спорт и поло, использовались для сигнализации высшего класса, и эта деятельность, в частности, помогала мужчинам продвигаться по службе.

Мужчины, которых считали представителями социально-экономически привилегированной среды, получали значительно больше повторных прошений, чем другие кандидаты с такой же квалификацией.

Это пример того, как определенные увлечения вне работы могут иметь большое значение, как бы несправедливо это ни звучало.

"Значительная часть вашей судьбы в процессе найма заключается в том, вижу ли я себя в этом человеке?" — сказала Ривера о том, что обнаружило ее исследование. "Спортсмены хотели нанять других спортсменов. Люди, которые занимались театром, хотели нанять других театральных людей".

