Я — директор и нанимаю людей: всегда задаю на собеседовании один вопрос
Как основатель и генеральный директор Boll & Branch, Скотт Таннен контролирует работу около 275 сотрудников, большинство из которых он лично собеседовал.
По его оценкам, за свою карьеру он провел собеседования с более чем 1000 человек и нанял от 400 до 500. Независимо от того, проводит ли он собеседование с потенциальным стажером или с кем-то, кто присоединяется к высшему звену, Таннен рассказывает CNBC Make It, что он всегда сначала задает один вопрос: Что вы знаете о Boll & Branch?
Простой вопрос
Это простой вопрос, который быстро задает тон и может помочь ему выявить серьезный тревожный знак.
"Я думаю, что когда люди не сделали свою домашнюю работу, это самый большой красный флажок", — говорит Таннен.
"Вам не нужно знать каждый ответ, но вы должны сделать свою домашнюю работу", — добавил генеральный директор компании.
Таннен говорит, что он может определить, когда кандидат серьезно воспользовался возможностью собеседования и потратил несколько часов на чтение и исследование информации о бизнесе.
"Я ожидаю, что они по крайней мере скажут: "Я это узнал" или "Я был на вашем веб-сайте, и я знаю, что вы ведете бизнес таким образом", — говорит Таннен.
"Если они не могут хотя бы выдать мне то, что есть на нашей странице в Википедии, мы, вероятно, начинаем не с лучшей стороны", — подчеркнул директор.
Ответы на собеседованиях
"У меня были люди, которые даже не знали, какие продукты мы производим, в пределах разумного", — говорит он.
Более исследовательский ответ может включать упоминание о том, что компания, которую Таннен основал вместе со своей женой более десяти лет назад, производит органическое постельное белье, а также постельное белье, одежду для сна, мебель и товары для дома.
Таннен добавляет, что хорошая подготовка означает подойти с вопросами к интервьюеру, а также уверенность, энтузиазм в отношении роли и интерес к тому, чего вы достигнете, приняв ее.
Он вспоминает одно памятное интервью с недавней стажеркой, которая подавала заявку на должность мерчендайзера в компании. Студентка не имела никакого опыта в мерчендайзинге, но в интервью рассказала, как она создала собственный бренд во время учебы в колледже и хотела узнать, как в целом работает Boll & Branch.
"Это одно из лучших собеседований, которые я когда-либо проводил, — говорит Таннен, — потому что я просто почувствовал, что у нее есть это невероятное желание учиться и это восхищение, по крайней мере с ее точки зрения, тем, как мы построили наш бизнес".
В конце концов, по его словам, появиться и продемонстрировать свою готовность к собеседованию "на самом деле не очень сложно, но это действительно дистанцирует замечательных кандидатов от всех остальных".
