Так отсеивают большинство людей: как ответить на ключевой вопрос на собеседовании

Чтобы выделиться на современном рынке труда, недостаточно просто иметь хорошее резюме. Кандидатам необходимо "идти на шаг дальше", готовясь к каверзным вопросам на собеседовании.

Основательница карьерного коучингового бизнеса Self Made Millennial Маделин Манн утверждает: именно четкие, спокойные и основательно продуманные ответы помогают кандидатам получить работу. Особенно это касается одного вопроса, который, по ее словам, чаще всего сбивает с толку соискателей и приводит к отказу. Он звучит так: "Кем вы видите себя через пять лет?".

Манн объясняет в разговоре с Make It: "Никто на самом деле не знает, какой будет его будущая карьера, но этот вопрос приводит к отклонению большого количества соискателей работы — и они этого даже не осознают".

Чтобы выделиться на современном рынке труда, недостаточно просто иметь хорошее резюме Фото: Unplash

По ее словам, цель этого вопроса — выяснить, насколько искренне кандидат заинтересован в этой конкретной должности и соответствует ли эта позиция его карьерным амбициям. Ответ должен продемонстрировать менеджерам по найму, как цели и опыт кандидата вписываются в эту роль.

Распространенная ошибка на собеседовании

Манн добавляет, что многие непреднамеренно доказывают, что эта роль не входит в их траекторию, делясь планами, которые не имеют ничего общего с должностью.

"Они могут сказать что-то вроде: "Я надеюсь открыть собственный бизнес через пять лет!" или "Я надеюсь выйти замуж/жениться", — приводит примеры эксперт.

Манн советует: никогда не говорите интервьюеру: "Я хочу вашу позицию через пять лет" Фото: Freepik

Такие ответы могут создать впечатление, что человек может быть склонен к быстрой смене работы. Компании ищут сотрудников, которые останутся надолго, а не тех, кто уже планирует увольнение.

Никогда так не говорите

Манн советует: никогда не говорите интервьюеру: "Я хочу вашу позицию через пять лет", — это может показаться высокомерным и нереалистичным. Вместо того чтобы сказать: "Я ожидаю стать директором этого департамента через пять лет", кандидатам следует сосредоточиться на шагах, которые они предпримут для достижения прогресса.

Как вариант, можно ответить: "Я хотел бы взять на себя больше подчиненных", или "Я хотел бы отвечать за более крупные кейсы и стать ключевым экспертом в организации", или "Я хотел бы выступать на более масштабных мероприятиях".

Вместо того чтобы просто сказать: "Я гонюсь за титулом", вы говорите: "Я гонюсь за результатами, которые будут полезны для бизнеса".

