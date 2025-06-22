4 лучшие черты характера: каких людей сразу приглашают на работу

Профессор бизнес-школы NYU Сьюзи Велч провела исследование с участием десятков компаний из разных отраслей, чтобы определить, какие человеческие качества больше всего ценят современные менеджеры.

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В конце концов, удалось выделить четыре ключевые черты характера, которые чаще всего имеют успешные работники. Именно их первыми приглашают на работу в ходе собеседования, пишет издание Make It.

Решительность

Современная бизнес-среда требует от лидеров быстро принимать решения, даже если нет полной информации. Решительность включает физическую и ментальную выносливость, способность к быстрым действиям, донесение сложных идей с эмпатией.

"Люди, которые сочетают откровенность с добротой, неоценимы", — отмечает исследовательница.

Гибкость

Платформа LinkedIn напоминает, что профессионалы должны обновлять 25% своих навыков каждые 18 месяцев. К 2025 году этот показатель вырастет до 65%. Гибкость означает не просто готовность к изменениям, нужно получать удовольствие от постоянного развития.

Руководители любят решительных подчиненных Фото: Freepik

Эксперты советуют обращать внимание на "нестандартные связи" — дружбу и сотрудничество с людьми, которые кардинально отличаются от вас. Это сигнализирует об открытости и любопытстве.

Самосознание

Менеджеры отмечают, что лучшие сотрудники часто испытывают тревогу, усталость или выгорание из-за интенсивного рабочего ритма. Поэтому ценится позитивное мышление, ответственность, устойчивость и самосознание.

"Самосознание — единственная из этих черт, которую вы можете и должны проверить самостоятельно", — советует Велч.

Любознательность

Успешные профессионалы не просто следят за трендами — они активно делятся новыми знаниями с командой, стимулируя инновационное мышление.

"Если вы обладаете всеми четырьмя чертами характера, поверьте: кто-то уже планирует, как вас переманить, даже если официально не набирает персонал", — заключает эксперт.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Рекрутер Трент Иннес стал известным благодаря своему необычному "тесту с чашкой кофе". Он проводит его на каждом собеседовании — и даже самый перспективный кандидат не получит работу, если не пройдет это испытание.

Женщина решила отомстить руководителю после увольнения из-за болезни. Она работала тренером по гимнастике всего два месяца, когда узнала, что потеряла работу, находясь в больнице.

Кроме того, известный менеджер по найму рассказала, о чем надо обязательно соврать во время собеседования.