4 найкращі риси характеру: яких людей відразу запрошують на роботу

Професор бізнес-школи NYU Сьюзі Велч провела дослідження за участі десятків компаній з різних галузей, щоб визначити, які людські якості найбільше цінують сучасні менеджери.

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Зрештою, вдалось виокремити чотири ключові риси характеру, які найчастіше мають успішні працівники. Саме їх першими запрошують на роботу в ході співбесіди, пише видання Make It.

Рішучість

Сучасне бізнес-середовище вимагає від лідерів швидко приймати рішення, навіть якщо немає повної інформації. Рішучість включає фізичну та ментальну витривалість, здатність до швидких дій, донесення складних ідей з емпатією.

"Люди, які поєднують відвертість із добротою, неоціненні", — зазначає дослідниця.

Гнучкість

Платформа LinkedIn нагадує, що професіонали мають оновлювати 25% своїх навичок кожні 18 місяців. До 2025 року цей показник зросте до 65%. Гнучкість означає не просто готовність до змін, а отримання задоволення від постійного розвитку.

Керівники люблять рішучих підлеглих Фото: Freepik

Експерти радять звертати увагу на "нестандартні зв'язки" — дружбу та співпрацю з людьми, які кардинально відрізняються від вас. Це сигналізує про відкритість і цікавість.

Самосвідомість

Менеджери відзначають, що найкращі співробітники часто відчувають тривогу, втому або вигорання через інтенсивний робочий ритм. Тому цінується позитивне мислення, відповідальність, стійкість і самосвідомість.

"Самосвідомість — єдина з цих рис, яку ви можете і повинні перевірити самостійно", — радить Велч.

Допитливість

Успішні професіонали не просто слідкують за трендами — вони активно ділять новими знаннями з командою, стимулюючи інноваційне мислення.

"Якщо ви володієте всіма чотирма рисами характеру, повірте: хтось уже планує, як вас переманити, навіть якщо офіційно не набирає персонал", — підсумовує експерт.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Рекрутер Трент Іннес став відомим завдяки своєму незвичному "тесту з чашкою кави". Він проводить його на кожній співбесіді — і навіть найперспективніший кандидат не отримає роботу, якщо не пройде це випробування.

Жінка вирішила помститися керівнику після звільнення через хворобу. Вона працювала тренером із гімнастики лише два місяці, коли дізналася, що втратила роботу, перебуваючи в лікарні.

Окрім того, відома менеджерка з найму розказала, про що треба обов'язково збрехати під час співбесіди.