4 найкращі риси характеру: яких людей відразу запрошують на роботу
Професор бізнес-школи NYU Сьюзі Велч провела дослідження за участі десятків компаній з різних галузей, щоб визначити, які людські якості найбільше цінують сучасні менеджери.
Зрештою, вдалось виокремити чотири ключові риси характеру, які найчастіше мають успішні працівники. Саме їх першими запрошують на роботу в ході співбесіди, пише видання Make It.
Рішучість
Сучасне бізнес-середовище вимагає від лідерів швидко приймати рішення, навіть якщо немає повної інформації. Рішучість включає фізичну та ментальну витривалість, здатність до швидких дій, донесення складних ідей з емпатією.
"Люди, які поєднують відвертість із добротою, неоціненні", — зазначає дослідниця.
Гнучкість
Платформа LinkedIn нагадує, що професіонали мають оновлювати 25% своїх навичок кожні 18 місяців. До 2025 року цей показник зросте до 65%. Гнучкість означає не просто готовність до змін, а отримання задоволення від постійного розвитку.
Експерти радять звертати увагу на "нестандартні зв'язки" — дружбу та співпрацю з людьми, які кардинально відрізняються від вас. Це сигналізує про відкритість і цікавість.
Самосвідомість
Менеджери відзначають, що найкращі співробітники часто відчувають тривогу, втому або вигорання через інтенсивний робочий ритм. Тому цінується позитивне мислення, відповідальність, стійкість і самосвідомість.
"Самосвідомість — єдина з цих рис, яку ви можете і повинні перевірити самостійно", — радить Велч.
Допитливість
Успішні професіонали не просто слідкують за трендами — вони активно ділять новими знаннями з командою, стимулюючи інноваційне мислення.
"Якщо ви володієте всіма чотирма рисами характеру, повірте: хтось уже планує, як вас переманити, навіть якщо офіційно не набирає персонал", — підсумовує експерт.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Рекрутер Трент Іннес став відомим завдяки своєму незвичному "тесту з чашкою кави". Він проводить його на кожній співбесіді — і навіть найперспективніший кандидат не отримає роботу, якщо не пройде це випробування.
- Жінка вирішила помститися керівнику після звільнення через хворобу. Вона працювала тренером із гімнастики лише два місяці, коли дізналася, що втратила роботу, перебуваючи в лікарні.
Окрім того, відома менеджерка з найму розказала, про що треба обов'язково збрехати під час співбесіди.