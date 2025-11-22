Так відсіюють більшість людей: як відповісти на ключове запитання співбесіди

Щоб виділитися на сучасному ринку праці, недостатньо просто мати гарне резюме. Кандидатам необхідно "йти на крок далі", готуючись до каверзних питань на співбесіді.

Засновниця кар’єрного коучингового бізнесу Self Made Millennial Маделін Манн стверджує: саме чіткі, спокійні та ґрунтовно продумані відповіді допомагають кандидатам отримати роботу. Особливо це стосується одного питання, яке, за її словами, найчастіше збиває з пантелику шукачів і призводить до відмови. Воно звучить так: "Ким ви бачите себе через п'ять років?".

Манн пояснює в розмові з Make It: "Ніхто насправді не знає, якою буде його майбутня кар’єра, але це питання призводить до відхилення великої кількості шукачів роботи — і вони цього навіть не усвідомлюють".

За її словами, мета цього запитання — з'ясувати, наскільки щиро кандидат зацікавлений у цій конкретній посаді та чи відповідає ця позиція його кар'єрним амбіціям. Відповідь має продемонструвати менеджерам з найму, як цілі та досвід кандидата вписуються в цю роль.

Поширена помилка на співбесіді

Манн додає, що багато хто ненавмисно доводять, що ця роль не входить до їхньої траєкторії, ділячись планами, які не мають нічого спільного з посадою.

"Вони можуть сказати щось на кшталт: "Я сподіваюся відкрити власний бізнес через п'ять років!" або "Я сподіваюся вийти заміж/одружитися", — наводить приклади експертка.

Манн радить: ніколи не кажіть інтерв'юеру: "Я хочу вашу позицію через п'ять років" Фото: Freepik

Такі відповіді можуть створити враження, що людина може бути схильна до швидкої зміни роботи. Компанії шукають співробітників, які залишаться надовго, а не тих, хто вже планує звільнення.

Ніколи так не кажіть

Манн радить: ніколи не кажіть інтерв'юеру: "Я хочу вашу позицію через п'ять років", — це може здатися зарозумілим і нереалістичним. Замість того щоб сказати: "Я очікую стати директором цього департаменту через п'ять років", кандидатам слід зосередитися на кроках, які вони зроблять для досягнення прогресу.

Як варіант, можна відповісти: "Я хотів би взяти на себе більше підлеглих", або "Я хотів би відповідати за більші кейси і стати ключовим експертом в організації", або "Я хотів би виступати на більш масштабних заходах".

Замість того щоб просто сказати: "Я женуся за титулом", ви говорите: "Я женуся за результатами, які будуть корисні для бізнесу".

