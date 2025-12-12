Я — директор і наймаю людей: завжди ставлю на співбесіді те саме запитання

Як засновник і генеральний директор Boll & Branch, Скотт Таннен контролює роботу близько 275 співробітників, більшість з яких він особисто співбесідував.

Він оцінює, що протягом своєї кар'єри провів співбесіди з понад 1000 людьми та найняв від 400 до 500. Незалежно від того, чи проводить він співбесіду з потенційним стажером, чи з кимось, хто приєднується до вищої ланки, Таннен розповідає CNBC Make It, що він завжди спочатку ставить одне питання: Що ви знаєте про Boll & Branch?

Просте запитання

Це просте питання, яке швидко задає тон і може допомогти йому виявити серйозний тривожний знак.

"Я думаю, що коли люди не зробили свою домашню роботу, це найбільший червоний прапорець", — каже Таннен.

"Вам не потрібно знати кожну відповідь, але ви повинні зробити свою домашню роботу", — додав генеральний директор компанії.

Таннен каже, що він може визначити, коли кандидат серйозно скористався можливістю співбесіди та витратив кілька годин на читання та дослідження інформації про бізнес.

"Я очікую, що вони принаймні скажуть: "Я це дізнався" або "Я був на вашому вебсайті, і я знаю, що ви ведете бізнес таким чином", — каже Таннен.

"Якщо вони не можуть хоча б видати мені те, що є на нашій сторінці у Вікіпедії, ми, ймовірно, починаємо не з найкращого боку", — наголосив директор.

На співбесіді потрібно бути готовим до запитання про компанію Фото: Freepik

Відповіді на співбесідах

"У мене були люди, які навіть не знали, які продукти ми виробляємо, в межах розумного", — каже він.

Більш досліджена відповідь може включати згадку про те, що компанія, яку Таннен заснував разом зі своєю дружиною понад десять років тому, виробляє органічну постільну білизну, а також постільну білизну, одяг для сну, меблі та товари для дому.

Таннен додає, що хороша підготовка означає підійти з питаннями до інтерв'юера, а також впевненість, ентузіазм щодо ролі та цікавість до того, чого ви досягнете, прийнявши її.

Він згадує одне пам'ятне інтерв'ю з нещодавньою стажеркою, яка подавала заявку на посаду мерчендайзера в компанії. Студентка не мала жодного досвіду в мерчендайзингу, але в інтерв'ю розповіла, як вона створила власний бренд під час навчання в коледжі та хотіла дізнатися, як загалом працює Boll & Branch.

Хороша підготовка означає підійти з питаннями до інтерв'юера Фото: Unplash

"Це одна з найкращих співбесід, які я коли-небудь проводив, — каже Таннен, — тому що я просто відчув, що в неї є це неймовірне бажання навчатися та це захоплення, принаймні з її точки зору, тим, як ми побудували наш бізнес".

Зрештою, за його словами, з'явитися та продемонструвати свою готовність до співбесіди "насправді не дуже складно, але це справді дистанціює чудових кандидатів від усіх інших".

