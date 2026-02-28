Ви не повірите, через яку "смішну" причину менеджер з найму відхилив кандидата

Наступного разу, коли менеджер з найму вас відхилить, відмова може бути пов'язана не з вашою фактичною кваліфікацією, а з цікавим хобі, яке ви вказали у своєму резюме.

Менеджер відхилив заявку кандидата лише через кілька слів у його резюме. Співбесіди навіть не відбулося. Про це пише Huff Post.

До чого тут оливкова олія?

"Не можу переоцінити, наскільки великою перевагою є бути нормальним, добре адаптованим кандидатом на банківські посади. Я переглянув резюме, у якому "оливкова олія" була вказана як інтерес", — йдеться в дописі в X.

"Це не інтерес. Минули години, і я не можу перестати про це думати. Співбесіди не буде", — написав менеджер з найму.

За словами експертів, такі поспішні судження трапляються постійно.

"Згідно з моїм дослідженням, [менеджери з найму] на 100% роблять висновки на основі позакласної діяльності чи інтересів, зазначених у резюме", — сказала соціологиня Лорен Рівера.

Ваше хобі може стати на заваді отримати роботу мрії Фото: Unplash

Що впливає на вибір кандидата

В одному зі своїх аудиторських досліджень Рівера та її колега-дослідник розіслали резюме вигаданих студентів-юристів до елітних юридичних фірм у 14 містах США. Резюме були ідентичними, за винятком ознак статі та класу. Зазначені інтереси, такі як вітрильний спорт та поло, використовувалися для сигналізації вищого класу, і ця діяльність, зокрема, допомагала чоловікам просуватися по службі.

Чоловіки, яких вважали представниками соціально-економічно привілейованого середовища, отримували значно більше повторних прохань, ніж інші кандидати з такою ж кваліфікацією.

Це приклад того, як певні захоплення поза роботою можуть мати велике значення, як би несправедливо це не звучало.

"Значна частина вашої долі в процесі найму полягає в тому, чи бачу я себе в цій людині?" — сказала Рівера про те, що виявило її дослідження. "Спортсмени хотіли найняти інших спортсменів. Люди, які займалися театром, хотіли найняти інших театральних людей".

