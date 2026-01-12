Бесплатное жилье и живописные виды: на крошечном острове предлагают работу мечты

На острове Бардси в Северном Уэльсе тюленей и овец — более чем в 10 раз больше, чем постоянных жителей, но он привлекает тысячи туристов. Для желающих там не только побывать, но и задержаться на некоторое время появились три вакансии.

Крошечный остров Бардси является домом для примерно 200 серых тюленей и 300 овец. В то же время количество постоянных жителей там составляет всего 12 человек. Эти люди работают на земле и в море. Путешествия в это место описывают как "возвращение в прошлое", ведь электричества, машин и внутренних туалетов на острове нет. Мобильная связь, если ее удастся поймать, поступает из Ирландии. Об этом говорится в материале Daily Mail от 12 января.

На Бардси — 15 зданий, каждое из которых внесено в список памятников архитектуры II степени. В основном речь идет о домах для отдыха или жилье для сезонных работников. Один из домов снимает уже третье поколение одной семьи, для которой остров стал настоящим домом.

Ежегодно Бардси посещают тысячи туристов, которые берут однодневные экскурсии или остаются на ночь. Для того, чтобы туда добраться, путешественники садятся на лодку в деревне Порт-Меудви на побережье Уэльса. Она курсирует ежедневно, "если позволяет погода и есть спрос". 20-минутная поездка стоит 50 фунтов стерлингов за взрослого, и брать с собой собак не разрешено. Лодка вмещает 12 человек.

Этот остров имеет глубокую кельтско-христианскую историю. По легендам, там похоронено 20 000 святых, и это делает его священным местом захоронения. Барды называли его "воротами рая" и прямым путем к небу.

Недавно на Бардси появились три вакансии:

Проектный менеджер. Можно работать на полставки из дома, но находясь на острове. Предлагается пропорциональная заработная плата в размере 26 437 фунтов стерлингов. Нужно будет отвечать за реализацию проектов по информированию и привлечению общественности.

Работа начинается только с марта, но предлагается бесплатное совместное жилье, доступ ежемесячно к одной поездке на лодке на материк и к общему пространству для выращивания продуктов, интернет. Пара или семья фермеров. От кандидатов требуют опыт в сельском хозяйств. Переехать нужно будет в сентябре, и в течение года будет происходить процесс передачи дел. Зону ответственности составляют 300 валлийских горных овец и 20-30 голов крупного рогатого скота. Также есть место для кур, коз и уток. На острове готовы предоставить всем пастбищных животных и технику, а также автономный дом с тремя спальнями и внешним компостным туалетом.

