Летает с миллиардерами: стюардесса частного самолета удивила своей зарплатой

33-летняя Келли Локенсгард из США работает старшим бортпроводником компании Silver Air, обслуживающей состоятельных туристов, топ-менеджеров и знаменитостей. По ее словам, клиенты ценят не только безупречный сервис, но и абсолютную конфиденциальность.

К моменту, когда Келли Локенсгард встречает пассажиров прямо на взлетной полосе, ее рабочий день уже длится несколько часов. Она начинает накануне вечером с закупки продуктов, а ранним утром подготавливает салон. Об этом пишет Business Insider.

"Люди не понимают, сколько отпечатков пальцев остается после них", — признается она в интервью.

Работа без выходных

Карьера Келли в частной авиации началась в 2021 году. Сейчас она может находиться на дежурстве до 21 дня в месяц, иногда в режиме полной готовности в любой момент. В обязанности девушки входит организации питания и учета предпочтений клиентов. Также она должна быть готовой к решению нестандартных проблем прямо в полете.

Локенсгард в Золотом храме в Киото Фото: bussines insider

"Это постоянная физическая работа, логистика, общение и стресс. Чтобы любить эту профессию, нужно быть настоящим работягой", — говорит она.

Небольшая ниша с большими деньгами

Келли отмечает, что работа стюардессы на частных рейсах является узкой, но быстро растущей сферой. Вакансии можно найти как у небольших операторов, так и у крупных компаний вроде NetJets и VistaJet. Большинство таких позиций не профсоюзные, а условия сильно различаются.

Пример одного из самолетов G550 компании Silver Air Фото: bussines insider

По словам стюардессы, рабочие часы нерегулярные, перелеты долгие, а требования клиентов высокие. При этом у экипажей частных самолетов нет привычных "бесплатных перелетов по standby", как у коммерческих авиалиний.

Зато оплата компенсирует все. Локенсгард зарабатывает чуть больше шестизначной суммы в год, а опытные бортпроводницы с особыми навыками могут получать до 350 000 долларов (более 15 млн гривен). Например, средняя зарплата по стране становит около 94 000 долларов (более 4 млн гривен).

Ресторан и гостиница одновременно

Большую часть времени Келли проводит на борту Gulfstream G550, роскошного частного самолета с полноценной спальней и межконтинентальной дальностью. Перелет из Лос-Анджелеса в Токио длится около 11 часов и включает несколько приемов пищи.

В качестве примеров блюд можно привести салат "Зеленая богиня", купленный на итальянском фермерском рынке, и севиче в юкатанском стиле Фото: bussines insider

Стюардесса рассказывает, что иногда пассажиры отказываются от кейтеринга и тогда готовить приходится прямо в небе. На борту есть духовка, микроволновка, холодильник и специальная сковорода.

"Меня могут попросить организовать стейк, суши, наггетсы, картофель фри, салаты и десерты. Все это за один рейс", — говорит она.

Продукты Келли покупает в самом дорогом продуктовом магазине США.

От уборки до таможенных правил

Помимо сервиса для пассажиров, в обязанности входит проверка безопасности, питание для пилотов, застилание кроватей, мытье посуды и организация следующего рейса. После международных перелетов она выполняет строгие таможенные и санитарные процедуры, включая утилизацию еды.

Локенсгард рассказала, что ее муж прилетел на Французскую Ривьеру, чтобы сделать ей предложение во время одной из ее пересадок Фото: bussines insider

Американка отметила, что после дальних рейсов экипажу дают минимум день отдыха, после коротких не менее 10 часов. Иногда команде выгоднее остаться с самолетом на месте, что позволяет увидеть города вроде Лондона, Нью-Йорка или Ниццы, а также горнолыжные курорты Австрии.

"Мы стараемся брать от этого максимум, потому что платим за такую работу временем вдали от семьи", — говорит Келли.

