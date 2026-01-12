Підтримайте нас RU
СвітФан

Літає з мільярдерами: стюардеса приватного літака здивувала своєю зарплатнею

Стюардеса приватної авіації сидить біля двигуна приватного літака перед виконанням рейсу
Стюардеса приватних літаків Келлі Локенсгард багато подорожує світом | Фото: bussines insider

33-річна Келлі Локенсгард зі США працює старшим бортпровідником компанії Silver Air, що обслуговує заможних туристів, топменеджерів і знаменитостей. За її словами, клієнти цінують не тільки бездоганний сервіс, а й абсолютну конфіденційність.

До моменту, коли Келлі Локенсгард зустрічає пасажирів просто на злітній смузі, її робочий день уже триває кілька годин. Вона починає напередодні ввечері із закупівлі продуктів, а рано вранці готує салон. Про це пише Business Insider.

"Люди не розуміють, скільки відбитків пальців залишається після них", — зізнається вона в інтерв'ю.

Робота без вихідних

Кар'єра Келлі в приватній авіації розпочалася 2021 року. Наразі вона може перебувати на чергуванні до 21 дня на місяць, іноді в режимі повної готовності в будь-який момент. В обов'язки дівчини входить організації харчування та врахування вподобань клієнтів. Також вона має бути готовою до розв'язання нестандартних проблем просто в польоті.

Відео дня
Стюардеса подорожує Японією під час тривалого відрядження
Локенсгард у Золотому храмі в Кіото
Фото: bussines insider

"Це постійна фізична робота, логістика, спілкування і стрес. Щоб любити цю професію, потрібно бути справжнім роботягою", — каже вона.

Невелика ніша з великими грошима

Келлі зазначає, що робота стюардеси на приватних рейсах є вузькою, але швидко зростаючою сферою. Вакансії можна знайти як у невеликих операторів, так і у великих компаній на кшталт NetJets і VistaJet. Більшість таких позицій не профспілкові, а умови сильно різняться.

Інтер'єр приватного літака Gulfstream із зоною відпочинку для пасажирів
Приклад одного з літаків G550 компанії Silver Air
Фото: bussines insider

За словами стюардеси, робочі години нерегулярні, перельоти довгі, а вимоги клієнтів високі. При цьому в екіпажів приватних літаків немає звичних "безплатних перельотів по standby", як у комерційних авіаліній.

Зате оплата компенсує все. Локенсгард заробляє трохи більше шестизначної суми на рік, а досвідчені бортпровідниці з особливими навичками можуть отримувати до 350 000 доларів (понад 15 млн гривень). Наприклад, середня зарплата по країні становить близько 94 000 доларів (понад 4 млн гривень).

Ресторан і готель одночасно

Більшу частину часу Келлі проводить на борту Gulfstream G550, розкішного приватного літака з повноцінною спальнею і міжконтинентальною дальністю. Переліт із Лос-Анджелеса до Токіо триває близько 11 годин і включає кілька прийомів їжі.

Страви, приготовані стюардесою приватного літака для VIP-пасажирів під час польоту
Як приклади страв можна навести салат "Зелена богиня", куплений на італійському фермерському ринку, і севіче в юкатанському стилі
Фото: bussines insider

Стюардеса розповідає, що іноді пасажири відмовляються від кейтерингу і тоді готувати доводиться просто в небі. На борту є духовка, мікрохвильова піч, холодильник і спеціальна сковорода.

"Мене можуть попросити організувати стейк, суші, нагетси, картоплю фрі, салати та десерти. Усе це за один рейс", — каже вона.

Продукти Келлі купує в найдорожчому продуктовому магазині США.

Від прибирання до митних правил

Крім сервісу для пасажирів, в обов'язки входить перевірка безпеки, харчування для пілотів, застеляння ліжок, миття посуду та організація наступного рейсу. Після міжнародних перельотів вона виконує суворі митні та санітарні процедури, включно з утилізацією їжі.

Стюардеса Келлі Локенсгард із партнером на узбережжі під час подорожі
Локенсгард розповіла, що її чоловік прилетів на Французьку Рив'єру, щоб освідчитися їй під час однієї з її пересадок
Фото: bussines insider

Американка зазначила, що після далеких рейсів екіпажу дають щонайменше день відпочинку, після коротких не менше 10 годин. Іноді команді вигідніше залишитися з літаком на місці, що дає змогу побачити міста на кшталт Лондона, Нью-Йорка чи Ніцци, а також гірськолижні курорти Австрії.

"Ми намагаємося брати від цього максимум, тому що платимо за таку роботу часом далеко від сім'ї", — каже Келлі.

