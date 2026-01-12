Літає з мільярдерами: стюардеса приватного літака здивувала своєю зарплатнею

33-річна Келлі Локенсгард зі США працює старшим бортпровідником компанії Silver Air, що обслуговує заможних туристів, топменеджерів і знаменитостей. За її словами, клієнти цінують не тільки бездоганний сервіс, а й абсолютну конфіденційність.

До моменту, коли Келлі Локенсгард зустрічає пасажирів просто на злітній смузі, її робочий день уже триває кілька годин. Вона починає напередодні ввечері із закупівлі продуктів, а рано вранці готує салон. Про це пише Business Insider.

"Люди не розуміють, скільки відбитків пальців залишається після них", — зізнається вона в інтерв'ю.

Робота без вихідних

Кар'єра Келлі в приватній авіації розпочалася 2021 року. Наразі вона може перебувати на чергуванні до 21 дня на місяць, іноді в режимі повної готовності в будь-який момент. В обов'язки дівчини входить організації харчування та врахування вподобань клієнтів. Також вона має бути готовою до розв'язання нестандартних проблем просто в польоті.

Відео дня

Локенсгард у Золотому храмі в Кіото Фото: bussines insider

"Це постійна фізична робота, логістика, спілкування і стрес. Щоб любити цю професію, потрібно бути справжнім роботягою", — каже вона.

Невелика ніша з великими грошима

Келлі зазначає, що робота стюардеси на приватних рейсах є вузькою, але швидко зростаючою сферою. Вакансії можна знайти як у невеликих операторів, так і у великих компаній на кшталт NetJets і VistaJet. Більшість таких позицій не профспілкові, а умови сильно різняться.

Приклад одного з літаків G550 компанії Silver Air Фото: bussines insider

За словами стюардеси, робочі години нерегулярні, перельоти довгі, а вимоги клієнтів високі. При цьому в екіпажів приватних літаків немає звичних "безплатних перельотів по standby", як у комерційних авіаліній.

Зате оплата компенсує все. Локенсгард заробляє трохи більше шестизначної суми на рік, а досвідчені бортпровідниці з особливими навичками можуть отримувати до 350 000 доларів (понад 15 млн гривень). Наприклад, середня зарплата по країні становить близько 94 000 доларів (понад 4 млн гривень).

Ресторан і готель одночасно

Більшу частину часу Келлі проводить на борту Gulfstream G550, розкішного приватного літака з повноцінною спальнею і міжконтинентальною дальністю. Переліт із Лос-Анджелеса до Токіо триває близько 11 годин і включає кілька прийомів їжі.

Як приклади страв можна навести салат "Зелена богиня", куплений на італійському фермерському ринку, і севіче в юкатанському стилі Фото: bussines insider

Стюардеса розповідає, що іноді пасажири відмовляються від кейтерингу і тоді готувати доводиться просто в небі. На борту є духовка, мікрохвильова піч, холодильник і спеціальна сковорода.

"Мене можуть попросити організувати стейк, суші, нагетси, картоплю фрі, салати та десерти. Усе це за один рейс", — каже вона.

Продукти Келлі купує в найдорожчому продуктовому магазині США.

Від прибирання до митних правил

Крім сервісу для пасажирів, в обов'язки входить перевірка безпеки, харчування для пілотів, застеляння ліжок, миття посуду та організація наступного рейсу. Після міжнародних перельотів вона виконує суворі митні та санітарні процедури, включно з утилізацією їжі.

Локенсгард розповіла, що її чоловік прилетів на Французьку Рив'єру, щоб освідчитися їй під час однієї з її пересадок Фото: bussines insider

Американка зазначила, що після далеких рейсів екіпажу дають щонайменше день відпочинку, після коротких не менше 10 годин. Іноді команді вигідніше залишитися з літаком на місці, що дає змогу побачити міста на кшталт Лондона, Нью-Йорка чи Ніцци, а також гірськолижні курорти Австрії.

"Ми намагаємося брати від цього максимум, тому що платимо за таку роботу часом далеко від сім'ї", — каже Келлі.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Колишня стюардеса розкрила темний бік своєї роботи, через який її можуть звільнити. За її словами, за найменші "відхилення", від прищів до кількох зайвих кілограмів, співробітників можуть тимчасово відстороняти від польотів.

Пілот здивував соцмережі своєю зарплатою. За його словами, вона сильно залежить від авіакомпанії, типу літака, маршрутів і нальоту годин, тому реальна картина часто виявляється зовсім іншою.

Також стало відомо, що пілот спробував відключити двигуни літака, що ледь не призвело до катастрофи.