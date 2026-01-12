Літає з мільярдерами: стюардеса приватного літака здивувала своєю зарплатнею
33-річна Келлі Локенсгард зі США працює старшим бортпровідником компанії Silver Air, що обслуговує заможних туристів, топменеджерів і знаменитостей. За її словами, клієнти цінують не тільки бездоганний сервіс, а й абсолютну конфіденційність.
До моменту, коли Келлі Локенсгард зустрічає пасажирів просто на злітній смузі, її робочий день уже триває кілька годин. Вона починає напередодні ввечері із закупівлі продуктів, а рано вранці готує салон. Про це пише Business Insider.
"Люди не розуміють, скільки відбитків пальців залишається після них", — зізнається вона в інтерв'ю.
Робота без вихідних
Кар'єра Келлі в приватній авіації розпочалася 2021 року. Наразі вона може перебувати на чергуванні до 21 дня на місяць, іноді в режимі повної готовності в будь-який момент. В обов'язки дівчини входить організації харчування та врахування вподобань клієнтів. Також вона має бути готовою до розв'язання нестандартних проблем просто в польоті.
"Це постійна фізична робота, логістика, спілкування і стрес. Щоб любити цю професію, потрібно бути справжнім роботягою", — каже вона.
Невелика ніша з великими грошима
Келлі зазначає, що робота стюардеси на приватних рейсах є вузькою, але швидко зростаючою сферою. Вакансії можна знайти як у невеликих операторів, так і у великих компаній на кшталт NetJets і VistaJet. Більшість таких позицій не профспілкові, а умови сильно різняться.
За словами стюардеси, робочі години нерегулярні, перельоти довгі, а вимоги клієнтів високі. При цьому в екіпажів приватних літаків немає звичних "безплатних перельотів по standby", як у комерційних авіаліній.
Зате оплата компенсує все. Локенсгард заробляє трохи більше шестизначної суми на рік, а досвідчені бортпровідниці з особливими навичками можуть отримувати до 350 000 доларів (понад 15 млн гривень). Наприклад, середня зарплата по країні становить близько 94 000 доларів (понад 4 млн гривень).
Ресторан і готель одночасно
Більшу частину часу Келлі проводить на борту Gulfstream G550, розкішного приватного літака з повноцінною спальнею і міжконтинентальною дальністю. Переліт із Лос-Анджелеса до Токіо триває близько 11 годин і включає кілька прийомів їжі.
Стюардеса розповідає, що іноді пасажири відмовляються від кейтерингу і тоді готувати доводиться просто в небі. На борту є духовка, мікрохвильова піч, холодильник і спеціальна сковорода.
"Мене можуть попросити організувати стейк, суші, нагетси, картоплю фрі, салати та десерти. Усе це за один рейс", — каже вона.
Продукти Келлі купує в найдорожчому продуктовому магазині США.
Від прибирання до митних правил
Крім сервісу для пасажирів, в обов'язки входить перевірка безпеки, харчування для пілотів, застеляння ліжок, миття посуду та організація наступного рейсу. Після міжнародних перельотів вона виконує суворі митні та санітарні процедури, включно з утилізацією їжі.
Американка зазначила, що після далеких рейсів екіпажу дають щонайменше день відпочинку, після коротких не менше 10 годин. Іноді команді вигідніше залишитися з літаком на місці, що дає змогу побачити міста на кшталт Лондона, Нью-Йорка чи Ніцци, а також гірськолижні курорти Австрії.
"Ми намагаємося брати від цього максимум, тому що платимо за таку роботу часом далеко від сім'ї", — каже Келлі.
