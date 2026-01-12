Безплатне житло і мальовничі краєвиди: на крихітному острові пропонують роботу мрії

На острові Бардсі у Північному Уельсі тюленів та овець — у понад 10 разів більше, ніж постійних мешканців, але він приваблює тисячі туристів. Для охочих там не лише побувати, але й затриматись на деякий час з'явилися три вакансії.

Крихітний острів Бардсі є домом для приблизно 200 сірих тюленів і 300 овець. Водночас кількість постійних мешканців там становить лише 12 осіб. Ці люди працюють на землі та в морі. Мандрівки у цю місцину описують як "повернення у минуле", адже електрики, машин і внутрішніх туалетів на острові немає. Мобільний зв'язок, якщо його вдасться спіймати, надходить з Ірландії. Про це йдеться у матеріалі Daily Mail від 12 січня.

На Бардсі — 15 будівель, кожна з яких внесена до списку пам'яток архітектури II ступеня. Здебільшого йдеться про будинки для відпочинку або житло для сезонних працівників. Один з будинків винаймає вже третє покоління однієї родини, для якої острів став справжнім домом.

Щороку Бардсі відвідують тисячі туристів, які беруть одноденні екскурсії або залишаються на ніч. Для того, щоб туди дістатись, мандрівники сідають на човен у селі Порт-Меудві на узбережжі Уельсу. Він курсує щодня, "якщо дозволяє погода і є попит". 20-хвилинна поїздка коштує 50 фунтів стерлінгів за дорослого, і брати з собою собак не дозволено. Човен вміщує 12 осіб.

Цей острів має глибоку кельтсько-християнську історію. За легендами, там поховано 20 000 святих, і це робить його священним місцем поховання. Барди називали його "воротами раю" і прямим шляхом до неба.

Нещодавно на Бардсі з'явились три вакансії:

Проєктний менеджер. Можна працювати на півставки з дому, але перебуваючи на острові. Пропонується пропорційна заробітна плата у розмірі 26 437 фунтів стерлінгів. Потрібно буде відповідати за реалізацію проєктів з інформування та залучення громадськості.

Помічник охоронця. Робота починається лише з березня, але пропонується безплатне спільне житло, доступ щомісяця до однієї поїздки на човні на материк та до спільного простору для вирощування продуктів, інтернет.

Пара або сім'я фермерів. Від кандидатів вимагають досвід у сільському господарств. Переїхати потрібно буде у вересні, і протягом року відбуватиметься процес передачі справ. Зону відповідальності складають 300 валлійських гірських овець та 20-30 голів великої рогатої худоби. Також є місце для курей, кіз та качок. На острові готові надати усім пасовищних тварин та техніку, а також автономний будинок із трьома спальнями та зовнішнім компостним туалетом.

