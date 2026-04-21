Украинка посоветовала лайфхак, как найти работу с достойной зарплатой (видео)

Искать работу можно не только через вакансии — иногда полезнее посмотреть, что пишут сами кандидаты. Такой подход позволяет лучше понять реальные зарплаты и избежать сомнительных предложений.

В видео в Instagram блогер Таня Омельченко (ник bezpontovaya) делится нестандартным советом для тех, кто ищет работу. Вместо того, чтобы бесконечно листать вакансии, она предлагает посмотреть "обратную сторону" сайтов по трудоустройству — базу резюме. Фокус рассказывает об этом лайфхаке подробнее.

Секретный поиск работы

Суть метода проста: заходите на любой сайт для поиска работы, выбираете раздел с кандидатами, вводите свою должность и анализируете, какие зарплаты указывают люди и где они работали раньше. Если видите, что кандидат с подобным опытом указывает невысокую зарплату — это сигнал, что компания может платить мало, и такие вакансии стоит сразу отсеять.

Відео дня

По словам Омельченко, большинство людей в резюме не сильно завышают ожидания: кто-то оставляет предыдущий уровень дохода, кто-то добавляет немного сверху. Поэтому указанная цифра часто достаточно реалистично отражает то, что компания готова платить. В то же время высокие зарплатные ожидания могут свидетельствовать, что кандидат уже имел подобный доход или немного меньше.

Блогер советует создать собственную таблицу и записывать наблюдения по компаниям. Хотя не все кандидаты указывают желаемую зарплату, даже частичный анализ поможет понять рынок и найти работодателей с лучшими условиями.

