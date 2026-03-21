25-летняя девушка не могла найти работу 4 месяца, но все изменило одно ее действие
Во время, когда поиск работы все чаще напоминает "отправку резюме в черную дыру", 25-летняя Камилла Манаоис нашла неожиданный способ выделиться — она просто отправила свое резюме по обычной почте.
В 2025 году, когда большинство кандидатов полагаются на онлайн-платформы, Манаоис решила пойти "старым путем": подготовила конверты, наклеила марки и отправила свои документы напрямую работодателям, пишет CNBC.
До этого она несколько месяцев безуспешно искала работу. Она подавалась через LinkedIn (даже оформила премиум-аккаунт), сайты вакансий и напрямую на сайтах компаний, но не получала ни одного отклика.
Спустя четыре месяца поисков она решила попробовать другой подход.
"Если я отправлю письмо, оно точно попадет к кому-то на стол. Это не электронная почта, которая может потеряться в спаме", — объясняет она.
Манаоис направила шесть писем потенциальным работодателям. В каждом были:
- резюме;
- мотивационное письмо;
- рекомендация от коллеги;
- короткое обращение.
В записке она написала: "Некоторые кандидаты полагаются на алгоритмы. Я же выбираю более надежный путь — ваш стол".
Хоть сама девушка признается, что это выглядело "немного странно и даже неловко", именно этот шаг помог ей выделиться.
Из шести компаний ответили четыре. Некоторые отказали, но один из откликов стал решающим: ее резюме передали в коммуникационное агентство Carma Connected, где ее в итоге и наняли.
Вице-президент агентства Кристин Виттемор отметила, что команда была поражена таким подходом: "Для человека ее возраста это было что-то невероятное. Это сразу привлекло наше внимание".
По словам экспертов, сегодня кандидатам приходится пробиваться сквозь "океан одинаковых резюме". Из-за высокой конкуренции и использования ИИ многие заявки выглядят одинаково, поэтому нестандартные подходы становятся преимуществом.
Карьерный консультант Линдси Мастейн отмечает: сегодня важно любым способом донести свою заявку до реального человека, а не только до алгоритма.
История Манаоис показывает: иногда именно креативность и смелость важнее идеального опыта.
Как подытожила ее руководительница: "Я могу научить профессии, но не могу научить тому, что она сделала — это идет изнутри".
С декабря, с тех пор как Манаоис начала работать, она полностью оправдала ожидания: проявляет инициативу, быстро учится и самостоятельно находит решения.
