25-летняя девушка не могла найти работу 4 месяца, но все изменило одно ее действие

Во время, когда поиск работы все чаще напоминает "отправку резюме в черную дыру", 25-летняя Камилла Манаоис нашла неожиданный способ выделиться — она просто отправила свое резюме по обычной почте.

В 2025 году, когда большинство кандидатов полагаются на онлайн-платформы, Манаоис решила пойти "старым путем": подготовила конверты, наклеила марки и отправила свои документы напрямую работодателям, пишет CNBC.

До этого она несколько месяцев безуспешно искала работу. Она подавалась через LinkedIn (даже оформила премиум-аккаунт), сайты вакансий и напрямую на сайтах компаний, но не получала ни одного отклика.

Спустя четыре месяца поисков она решила попробовать другой подход.

"Если я отправлю письмо, оно точно попадет к кому-то на стол. Это не электронная почта, которая может потеряться в спаме", — объясняет она.

Манаоис направила шесть писем потенциальным работодателям. В каждом были:

резюме;

мотивационное письмо;

рекомендация от коллеги;

короткое обращение.

В записке она написала: "Некоторые кандидаты полагаются на алгоритмы. Я же выбираю более надежный путь — ваш стол".

25-летняя Камилла Манаоис Фото: CNBC

Хоть сама девушка признается, что это выглядело "немного странно и даже неловко", именно этот шаг помог ей выделиться.

Из шести компаний ответили четыре. Некоторые отказали, но один из откликов стал решающим: ее резюме передали в коммуникационное агентство Carma Connected, где ее в итоге и наняли.

Вице-президент агентства Кристин Виттемор отметила, что команда была поражена таким подходом: "Для человека ее возраста это было что-то невероятное. Это сразу привлекло наше внимание".

По словам экспертов, сегодня кандидатам приходится пробиваться сквозь "океан одинаковых резюме". Из-за высокой конкуренции и использования ИИ многие заявки выглядят одинаково, поэтому нестандартные подходы становятся преимуществом.

Карьерный консультант Линдси Мастейн отмечает: сегодня важно любым способом донести свою заявку до реального человека, а не только до алгоритма.

История Манаоис показывает: иногда именно креативность и смелость важнее идеального опыта.

Как подытожила ее руководительница: "Я могу научить профессии, но не могу научить тому, что она сделала — это идет изнутри".

С декабря, с тех пор как Манаоис начала работать, она полностью оправдала ожидания: проявляет инициативу, быстро учится и самостоятельно находит решения.

