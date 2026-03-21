25-річна дівчина не могла знайти роботу 4 місяці, але все змінила одна її дія

У час, коли пошук роботи дедалі частіше нагадує "відправлення резюме в чорну діру", 25-річна Камілла Манаоіс знайшла несподіваний спосіб виділитися — вона просто надіслала своє резюме звичайною поштою.

У 2025 році, коли більшість кандидатів покладаються на онлайн-платформи, Манаоіс вирішила піти "старим шляхом": підготувала конверти, наклеїла марки та відправила свої документи напряму роботодавцям, пише CNBC.

До цього вона кілька місяців безуспішно шукала роботу. Вона подавалась через LinkedIn (навіть оформила преміум-акаунт), сайти вакансій та напряму на сайтах компаній, але не отримувала жодного відгуку.

Через чотири місяці пошуків вона вирішила спробувати інший підхід.

"Якщо я надішлю лист, він точно потрапить до когось на стіл. Це не електронна пошта, яка може загубитися в спамі", — пояснює вона.

Манаоіс надіслала шість листів потенційним роботодавцям. У кожному були:

резюме;

мотиваційний лист;

рекомендація від колеги;

коротке звернення.

У записці вона написала: "Деякі кандидати покладаються на алгоритми. Я ж обираю більш надійний шлях — ваш стіл".

Хоч сама дівчина зізнається, що це виглядало "трохи дивно і навіть ніяково", саме цей крок допоміг їй виділитися.

З шести компаній відповіли чотири. Деякі відмовили, але один із відгуків став вирішальним: її резюме передали до комунікаційного агентства Carma Connected, де її зрештою й найняли.

Віцепрезидентка агентства Крістін Віттемор зазначила, що команда була вражена таким підходом: "Для людини її віку це було щось неймовірне. Це одразу привернуло нашу увагу".

За словами експертів, сьогодні кандидатам доводиться пробиватися крізь "океан однакових резюме". Через високу конкуренцію та використання ШІ багато заявок виглядають однаково, тому нестандартні підходи стають перевагою.

Кар’єрна консультантка Ліндсі Мастейн наголошує: сьогодні важливо будь-яким способом донести свою заявку до реальної людини, а не лише до алгоритму.

Історія Манаоіс показує: іноді саме креативність і сміливість важливіші за ідеальний досвід.

Як підсумувала її керівниця: "Я можу навчити професії, але не можу навчити тому, що вона зробила — це йде зсередини".

З грудня, відколи Манаоіс почала працювати, вона повністю виправдала очікування: проявляє ініціативу, швидко вчиться та самостійно знаходить рішення.

