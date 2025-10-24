Вакансія на мільйон: сім'я шукає кандидата, який виховає з їх сина джентльмена (фото)

Родина з Великої Британії оголосила про вакансію для всіх охочих, за яку пропонують мільйони. Головна задача, як йдеться в оголошенні, долучитися до виховання "справжнього джентельмена".

Батьки малюка готові виплатити £180 тис. (майже 7,9 млн грн) на рік тому, хто допоможе їхньому сину досягти поставленої мети, повідомляє The Daily Star.

Журналісти пишуть, що сім’я з північного Лондона шукає репетитора, який "з правильного соціального середовища", щоб створити для малюка "справді британське" виховання. Сюди включені поїздки на спортивні події, заняття класичною музикою та основи етикету.

"Вони намагаються виховати дитину у двокультурному середовищі. Так щоб він поводився, як англійська дитина: манери, погляд, інтереси, фізична поведінка – усе має відповідати британським нюансам", — пояснив Адам Каллер, засновник компанії Tutors International, яка шукає репетитора.

Відео дня

Батьки заявляють, що для старшого сина подібна ідея прийшла занадто пізно, тож тепер вони хочуть почати з малюка одразу. Це має бути не просто гувернантка чи няня, у вакансії зазначено чіткі "академічні цілі" та розвиток інтелектуальної допитливості дитини.

Сім'я хоче виховати із сина справжнього джентельмена Фото: Freepik

Ідеальний кандидат повинен бути "добре освіченим, з багатим словниковим запасом, що говорить англійською Received Pronunciation". Також кандидат чи кандидатка повинні мати досвід роботи з "надбагатими та навіть королівськими родинами".

"Вони сподіваються, що хлопчик в майбутньому потрапить до однієї з найпрестижніших шкіл – Eton, St Paul’s, Westminster чи Harrow. Дитина має отримати широкий спектр британських вражень, щоб формувати манери, смаки, спортивні уподобання та світогляд", — говорить в оголошенні.

Серед обов’язків – відвідування матчів з крикету, тенісу, регбі. Також майбутні кандидати повинні навчити особливостей верхової їзди, включно з грою в поло та основам академічного веслування.

"І тут немає жодних обмежень – хлопчик може відвідувати Lord’s, Wimbledon і Twickenham, аби освоїти спорт і культуру належним чином", – підсумовує сім’я.

Раніше Фокус повідомляв про те, як людям пропонують безкоштовне житло, харчування і премії за життя на острові. Острів Малл, розташований в Шотландії, пропонує переселення на цей клаптик суші з пропозицією працевлаштування.

Згодом стало відомо, що людям пропонують гроші за життя в давньому замку. Але майбутньому претенденту на посаду доведеться робити одну важливу місію.