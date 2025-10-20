Власники пропонують гроші за життя в давньому замку, однак є одна умова (фото)

У Шотландії шукають людину, готову жити у старовинному замку й отримувати кілька мільйонів на рік. Але майбутньому претенденту на посаду доведеться робити одну важливу місію.

Власники замку пропонують наглядачеві £75 тисяч (майже 4,2 млн грн) та доглядати двох лебедів, які офіційно вважаються власниками замку. Про це йдетсья в ролику блогера з ніком @nunchakusdragon в TikTok.

Ролик щодо вакансії доглядача став вірусним — набрав понад 12 млн переглядів. Блогер розповідає, що замок Керлаверок (Caerlaverock Castle) — єдиний трикутний замок у Британії. Його звели ще у XIII столітті як неприступну фортецю й розкішну резиденцію родини Максвелів. З часом він став улюбленим місцем туристів, а також знімальним майданчиком.

Сьогодні замок належить організації Historic Environment Scotland і відкритий для відвідувачів. За легендою, попередній власник замку помер, не залишивши спадкоємців, і… у заповіті передав маєток своїм улюбленим лебедям.

У замку діє невеликий музей з артефактами, знайденими під час розкопок, а поруч розташовані затишні будиночки для відпочинку, весільний ресторан і мальовничі місця для прогулянок. Квитки для відвідувачів мають скромні ціни: дорослий квиток коштує £6 (335 грн), дитячий — £3.50 (196 грн), пільговий — £4.50 (252 грн).

"Тепер, якщо живеш у замку, твоя єдина робота — годувати лебедів, стежити, щоб вони були щасливі, і, якщо вони захочуть заночувати всередині, впустити їх", — додає автор відео.

Коментарі під відео швидко поділилися на два табори. Одні жартували, що це "найкраща робота у світі" й "мрія інтроверта", а другі — вважали, що тут є якась заковика.

"75 штук на рік за догляд за лебедями? Я згоден!";

"Сто відсотків замок з привидами";

"Це звучить як початок фільму жахів";

"А може, лебеді — це прокляті власники замку";

"Дайте мені Wi-Fi та доставку їжі до мосту".

