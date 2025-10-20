Владельцы предлагают деньги за жизнь в древнем замке, однако есть одно условие (фото)

В Шотландии ищут человека, готового жить в старинном замке и получать несколько миллионов в год. Но будущему претенденту на должность придется делать одну важную миссию.

Владельцы замка предлагают смотрителю £75 тысяч (почти 4,2 млн грн) и ухаживать за двумя лебедями, которые официально считаются владельцами замка. Об этом говорится в ролике блогера с ником @nunchakusdragon в TikTok.

Ролик о вакансии смотрителя стал вирусным — набрал более 12 млн просмотров. Блогер рассказывает, что замок Керлаверок (Caerlaverock Castle) — единственный треугольный замок в Британии. Его возвели еще в XIII веке как неприступную крепость и роскошную резиденцию семьи Максвелов. Со временем он стал излюбленным местом туристов, а также съемочной площадкой.

Сегодня замок принадлежит организации Historic Environment Scotland и открыт для посетителей. По легенде, предыдущий владелец замка умер, не оставив наследников, и... в завещании передал поместье своим любимым лебедям.

В замке действует небольшой музей с артефактами, найденными во время раскопок, а рядом расположены уютные домики для отдыха, свадебный ресторан и живописные места для прогулок. Билеты для посетителей имеют скромные цены: взрослый билет стоит £6 (335 грн), детский — £3.50 (196 грн), льготный — £4.50 (252 грн).

"Теперь, если живешь в замке, твоя единственная работа — кормить лебедей, следить, чтобы они были счастливы, и, если они захотят заночевать внутри, впустить их", — добавляет автор видео.

Реакция соцсетей

Комментарии под видео быстро поделились на два лагеря. Одни шутили, что это "лучшая работа в мире" и "мечта интроверта", а вторые — считали, что здесь есть какая-то загвоздка.

Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"75 штук в год за уход за лебедями? Я согласен!";

"Сто процентов замок с привидениями";

"Это звучит как начало фильма ужасов";

"А может, лебеди — это проклятые владельцы замка";

"Дайте мне Wi-Fi и доставку еды к мосту".

