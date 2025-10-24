Вакансия на миллион: семья ищет кандидата, который воспитает из их сына джентльмена (фото)

Семья из Великобритании объявила о вакансии для всех желающих, за которую предлагают миллионы. Главная задача, как говорится в объявлении, приобщиться к воспитанию "настоящего джентельмена".

Родители малыша готовы выплатить £180 тыс. (почти 7,9 млн грн) в год тому, кто поможет их сыну достичь поставленной цели, сообщает The Daily Star.

Журналисты пишут, что семья из северного Лондона ищет репетитора, который "из правильной социальной среды", чтобы создать для малыша "действительно британское" воспитание. Сюда включены поездки на спортивные события, занятия классической музыкой и основы этикета.

"Они пытаются воспитать ребенка в двухкультурной среде. Так чтобы он вел себя, как английский ребенок: манеры, взгляд, интересы, физическое поведение — все должно соответствовать британским нюансам", — пояснил Адам Каллер, основатель компании Tutors International, которая ищет репетитора.

Родители заявляют, что для старшего сына подобная идея пришла слишком поздно, и теперь они хотят начать с малыша сразу. Это должна быть не просто гувернантка или няня, в вакансии указаны четкие "академические цели" и развитие интеллектуальной любознательности ребенка.

Семья хочет воспитать из сына настоящего джентельмена Фото: Freepik

Идеальный кандидат должен быть "хорошо образованным, с богатым словарным запасом, говорящим на английском Received Pronunciation". Также кандидат или кандидатка должны иметь опыт работы с "сверхбогатыми и даже королевскими семьями".

"Они надеются, что мальчик в будущем попадет в одну из самых престижных школ — Eton, St Paul's, Westminster или Harrow. Ребенок должен получить широкий спектр британских впечатлений, чтобы формировать манеры, вкусы, спортивные предпочтения и мировоззрение", — говорится в объявлении.

Среди обязанностей — посещение матчей по крикету, теннису, регби. Также будущие кандидаты должны научить особенностям верховой езды, включая игру в поло и основам академической гребли.

"И здесь нет никаких ограничений — мальчик может посещать Lord's, Wimbledon и Twickenham, чтобы освоить спорт и культуру должным образом", — заключает семья.

