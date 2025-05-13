В Україні заборонили дискримінацію за віком і статтю у вакансіях

Роботодавцям в Україні заборонили вказувати вимоги щодо віку та статі кандидатів у вакансіях. Держпродспоживслужба розпочала моніторинг оголошень, щоб перевірити відповідність антидискримінаційному законодавству.

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Про це повідомив начальник відділу контролю за рекламою Олег Кобельков в етері телеканалу "Київ 24".

В оголошеннях також не можна вказувати вимоги щодо раси, сексуальної орієнтації, наявності інвалідності та інших ознак, що можуть спричинити дискримінацію. Такі обмеження запроваджені для забезпечення рівних можливостей працевлаштування для всіх громадян.

Контроль за виконанням цих норм проводитиметься як в рамках планових перевірок, так і на основі звернень громадян.

Перевірки проводитиме спеціалізований підрозділ Держпродспоживслужби. Порушники ризикують понести адміністративні санкції відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, експерти ООН вказали, що в Україні триває дискримінація ромів і кримських татар, зокрема в питаннях роботи, освіти та доступу до соціальних послуг, а також мають місце фізичні напади та вбивства.

Раніше повідомлялося, що знущання на робочому місці давно визнано шкідливим для здоров'я працівників, а нещодавні дослідження показали, що його наслідки негативно впливають не тільки на постраждалих, а й на їхніх партнерів.