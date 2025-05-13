В Украине запретили дискриминацию по возрасту и полу в вакансиях

Работодателям в Украине запретили указывать требования относительно возраста и пола кандидатов в вакансиях. Госпродпотребслужба начала мониторинг объявлений, чтобы проверить соответствие антидискриминационному законодательству.

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Об этом сообщил начальник отдела контроля за рекламой Олег Кобельков в эфире телеканала "Киев 24".

В объявлениях также нельзя указывать требования относительно расы, сексуальной ориентации, наличия инвалидности и других признаков, которые могут вызвать дискриминацию. Такие ограничения введены для обеспечения равных возможностей трудоустройства для всех граждан.

Контроль за выполнением этих норм будет проводиться как в рамках плановых проверок, так и на основе обращений граждан.

Проверки будет проводить специализированное подразделение Госпродпотребслужбы. Нарушители рискуют понести административные санкции в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, эксперты ООН указали, что в Украине продолжается дискриминация ромов и крымских татар, в частности в вопросах работы, образования и доступа к социальным услугам, а также имеют место физические нападения и убийства.

Ранее сообщалось, что издевательство на рабочем месте давно признано вредным для здоровья работников, а недавние исследования показали, что его последствия негативно влияют не только на пострадавших, но и на их партнеров.