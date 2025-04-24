"35% населения выступает против": в ООН говорят о дискриминации ромов и крымских татар в Украине

Эксперты комитета Организации объединенных наций по ликвидации расовой дискриминации при рассмотрении доклада украинской делегации сообщили, что в Украине сохраняются дискриминация, стереотипы и предубеждения в отношении ромов, в том числе физические нападения и убийства. Также, по словам экспертов комитета ООН, дискриминации подвергаются крымские татары при поиске работы, доступа к социальным услугам и образованию.

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Об этом говорится в отчете по итогам рассмотрения объединенных 24-26 периодических докладов Украины, опубликованном 24 апреля.

В отчете отмечается, что Украина подала заявку на членство в Европейском Союзе в разгар полномасштабного вторжения РФ в апреле 2022 года, а после получения статуса кандидата в июне во исполнение рекомендации №7 о завершении реформы законодательства в сфере национальных меньшинств приняла три закона, в частности новый Закон о национальных меньшинствах (общинах) Украины. Эксперт Комитета приветствовал украинскую делегацию за приложенные усилия по оценке выполнения Конвенции в стране "несмотря на сложившиеся обстоятельства".

Однако Комитет ООН выразил обеспокоенность сохранением стереотипов и предубеждений относительно ромов. В выводах совещания приводятся данные последних исследований, согласно которым уровень дискриминации ромов в Украине остается высоким, и 35% населения выступает против присутствия ромов в их общине. Также, по данным экспертов Комитета, во время войны представители национальных меньшинств имели трудности с получением статуса внутренне перемещенного лица и доступа к социальной помощи.

Украинская делегация ответила, что проблемы ромской общины присущи всем европейским странам, и несмотря на сохранение определенных предубеждений отношение украинцев к ромам изменила служба мужчин этого нацменьшинства в Силах обороны.

"В прошлом году была реализована программа "Единство и разнообразие" — украинская национальная культурная программа с обучением для украинских правоохранителей. Отсутствие документов в ромских общинах было проблемой, но это решалось путем регулярных визитов в регионы, где проживала ромская община. Тысячи ромов получили новые документы", — рассказали представители Украины.

Кроме того, в украинской делегации напомнили, что Правительство утвердило Ромскую стратегию в 2021 году и каждые два года готовило план действий для ее реализации. Украина работала и над тем, чтобы предоставить ромам доступ к образованию, и представители этой общины получили стипендии на обучение в учреждениях высшего образования.

Также Комитет выразил обеспокоенность сообщениями о том, что крымские татары на подконтрольных Украине территориях сталкиваются со сложностями в трудоустройстве, получении социальных услуг и образования.

Напомним, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя 18 апреля заявил, что прекращение огня в Украине является нереалистичным, потому что украинская сторона якобы "нарушила энергетическое перемирие".

До того, 8 апреля, Небензя говорил, что Россия готова к серьезному диалогу по войне в Украине, но "не позволит использовать переговорный процесс для укрепления военного потенциала" Киева.