"35% населення виступає проти": в ООН кажуть про дискримінацію ромів і кримських татар в Україні

Експерти комітету Організації об'єднаних націй з ліквідації расової дискримінації під час розгляду доповіді української делегації повідомили, що в Україні зберігаються дискримінація, стереотипи та упередження щодо ромів, зокрема й фізичні нападки та вбивства. Також, за словами експертів комітету ООН, дискримінації піддаються кримські татари під час пошуку роботи, доступу до соціальних послуг й освіти.

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Про це йдеться у звіті за підсумками розгляду об'єднаних 24-26 періодичних доповідей України, опублікованому 24 квітня.

У звіті зазначається, що Україна подала заявку на членство в Європейському Союзі в розпал повномасштабного вторгнення РФ у квітня 2022 року, а після отримання статусу кандидата у червні на виконання рекомендації №7 про завершення реформи законодавства у сфері національних менших ухвалила три закони, зокрема новий Закон про національні меншини (громади) України. Експерт Комітету привітав українську делегацію за докладені зусилля щодо оцінки виконання Конвенції в країні "попри обставини, що склалися".

Проте Комітет ООН висловив стурбованість збереженням стереотипів і упереджень щодо ромів. У висновках наради наводяться дані останніх досліджень, за якими рівень дискримінації ромів в Україні лишається високим, і 35% населення виступає проти присутності ромів у їхній громаді. Також, за даними експертів Комітету, під час війни представники національних меншин мали труднощі з отриманням статусу внутрішньо переміщеної особи та доступу до соціальної допомоги.

Українська делегація відповіла, що проблеми ромської громади притаманні всім європейським країнам, та попри збереження певних упереджень ставлення українців до ромів змінила служба чоловіків цієї нацменшини в Силах оборони.

"Минулого року було реалізовано програму "Єдність та різноманітність" — українську національну культурну програму з навчанням для українських правоохоронців. Відсутність документів у ромських громадах була проблемою, але це вирішувалося шляхом регулярних візитів до регіонів, де проживала ромська громада. Тисячі ромів отримали нові документи", — розповіли представники України.

Крім того, в українській делегації нагадали, що Уряд затвердив Ромську стратегію у 2021 році та кожні два роки готував план дій для її реалізації. Україна працювала й над тим, щоб надати ромам доступ до освіти, і представники цієї громади отримали стипендії на навчання у закладах вищої освіти.

Також Комітет висловив занепокоєння повідомленнями про те, що кримські татари на підконтрольних Україні територіях стикаються зі складнощами у працевлаштуванні, отриманні соціальних послуг й освіти.

Нагадаємо, постійний представник Росії в ООН Василь Небензя 18 квітня заявив, що припинення вогню в Україні є нереалістичним, бо українська сторона нібито "порушила енергетичне перемир'я".

До того, 8 квітня, Небензя казав, що Росія готова до серйозного діалогу щодо війни в Україні, але "не дозволить використовувати переговорний процес для зміцнення військового потенціалу" Києва.