"Вакансія мрії": у мережі шукають чоловіків для морських пригод — обіцяють високу зарплату (фото)

У мережі з'явилася вакансія для чоловіків, яким обіцяють захопливі морські пригоди, пошук скарбів. За це пропонують до 100 тисяч доларів зарплати на рік.

В обов'язки входить "сп'яніння від рому", спів морських пісень та веселощі, однак є один нюанс. Відповідна вакансія з'явилася на платформі indeed кілька днів тому, повідомляє ресурс iFunny.

В описі вакансії зазначено, що триває набір команди з 30 до 50 "хороших" працівників. Робота призначена виключно для чоловіків.

Їм пропонують долучитися до пригод, обіцяючи велику зарплату розміром щонайменше 60 тисяч доларів і до 100 тисяч доларів на рік. Однак обов'язковою умовою для отримання таких коштів є знайдення скарбів.

"Шукаємо команду з 30-50 хороших чоловіків 60 000 — 100 000 доларів на рік (якщо знайдемо скарб)", — йдеться у тексті вакансії.

Скриншот | вакансія з великою зарплатою для "морських пригод"

Повний перелік обов'язків вакансії виглядає так:

плавати по всьому світ у пошуках скарбів;

п'яніти від пива і рому;

співати морські пісні.

Користувачі мережі звернули увагу, що на фотографії до вакансії прикріплено корабель, який нагадує піратський. До того ж сам опис вакансії викликав підозри й натяк на морське піратство, що спричинило хвилю жартів.

"Це пастка! Той, хто знає історію піратів, ніколи добровільно не стане одним із них", — зазначила одна з коментаторок.

Інший користувач пожартував, що це капітан Джек Горобець (персонаж серії стрічок "Пірати Карибського моря") "шукає душі для Дейві Джонса", виставляючи подібні оголошення у мережі.

Невідомо, чи вакансія є справжньою, чи жартівливою.

