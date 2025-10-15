Чоловік не розв'язав просту задачу та провалив співбесіду: про що йде мова (фото)

Мешканець США відгукнувся на вакансію щодо роботи, де йому дали тестове завдання. Одне з них виявилося не під силу чоловіку, яке він показав у мережі.

Related video

Сам американець натякає на складність цієї головоломки, як видно на оприлюдненому фото в Reddit.

Завдання звучало так: "Розв’яжіть головоломку! Яка буква пропущена?". Кандидат побачив сітку 3×3 з літерами та чотири варіанти для заповнення пропуску: I, S, Y, P.

"Це був тест на посаду в бізнес-відділі великої міжнародної компанії. Тест був доволі тривалим", — говорить автор допису.

Запитання для чоловіка на співбесіді

Чоловік пропонує користувачам мережі самим виявити правильну відповідь. На його думку, правильною відповіддю була літера S, і сподівається, що вибрав правильну відповідь.

Реакція мережі

Користувачі Reddit висловили різні версії відповідей. Найбільше підтримки отримали наступні репліки:

"Це точно S. Тому що, дивлячись по стовпцях, кожна група має певний патерн: перший стовпець — дві паралельні вертикальні лінії, другий — одна вертикальна, третій — криві, як у S";

"Я б вибрав I. Перший стовпець має 3 приголосні, другий — 2, третій з I — 1. Перший ряд — 1 приголосна, третій — 3. З I, другий ряд має 2. Отримуємо патерн 3-2-1 і 1-2-3 по рядках та стовпцях";

"Припускаю, що це — Y, адже це стосується кількості крапок у кожній літері, яка формує її фігуру";

"Цікава співбесіда у вас була. Я навіть не знаю, як тут відповісти";

"Піду та покажу сину, він у мене математик".

Раніше Фокус пропонував знайти чашку, яка заповниться водою швидше за інших. Однією з відомих і класичних є задача про кран і чашки, яка буде під силу лише одиницям.

Згодом стало відомо, як знахідка студента перетворилася на вірусну головоломку. Студент із Сінгапуру опублікував фото загадкового брелока з числами, яке викликало суперечки в мережі.