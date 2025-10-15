Чоловік не розв'язав просту задачу та провалив співбесіду: про що йде мова (фото)
Мешканець США відгукнувся на вакансію щодо роботи, де йому дали тестове завдання. Одне з них виявилося не під силу чоловіку, яке він показав у мережі.
Сам американець натякає на складність цієї головоломки, як видно на оприлюдненому фото в Reddit.
Завдання звучало так: "Розв’яжіть головоломку! Яка буква пропущена?". Кандидат побачив сітку 3×3 з літерами та чотири варіанти для заповнення пропуску: I, S, Y, P.
"Це був тест на посаду в бізнес-відділі великої міжнародної компанії. Тест був доволі тривалим", — говорить автор допису.
Чоловік пропонує користувачам мережі самим виявити правильну відповідь. На його думку, правильною відповіддю була літера S, і сподівається, що вибрав правильну відповідь.
Реакція мережі
Користувачі Reddit висловили різні версії відповідей. Найбільше підтримки отримали наступні репліки:
- "Це точно S. Тому що, дивлячись по стовпцях, кожна група має певний патерн: перший стовпець — дві паралельні вертикальні лінії, другий — одна вертикальна, третій — криві, як у S";
- "Я б вибрав I. Перший стовпець має 3 приголосні, другий — 2, третій з I — 1. Перший ряд — 1 приголосна, третій — 3. З I, другий ряд має 2. Отримуємо патерн 3-2-1 і 1-2-3 по рядках та стовпцях";
- "Припускаю, що це — Y, адже це стосується кількості крапок у кожній літері, яка формує її фігуру";
- "Цікава співбесіда у вас була. Я навіть не знаю, як тут відповісти";
- "Піду та покажу сину, він у мене математик".
Раніше Фокус пропонував знайти чашку, яка заповниться водою швидше за інших. Однією з відомих і класичних є задача про кран і чашки, яка буде під силу лише одиницям.
Згодом стало відомо, як знахідка студента перетворилася на вірусну головоломку. Студент із Сінгапуру опублікував фото загадкового брелока з числами, яке викликало суперечки в мережі.