Мужчина не решил простую задачу и провалил собеседование: о чем идет речь (фото)

Житель США откликнулся на вакансию по работе, где ему дали тестовое задание. Одно из них оказалось не под силу мужчине, которое он показал в сети.

Сам американец намекает на сложность этой головоломки, как видно на обнародованном фото в Reddit.

Задание звучало так: "Разгадайте головоломку! Какая буква пропущена?". Кандидат увидел сетку 3×3 с буквами и четыре варианта для заполнения пробела: I, S, Y, P.

"Это был тест на должность в бизнес-отделе крупной международной компании. Тест был довольно длительным", — говорит автор сообщения.

Вопросы для мужчины на собеседовании

Мужчина предлагает пользователям сети самим выявить правильный ответ. По его мнению, правильным ответом была буква S, и надеется, что выбрал правильный ответ.

Реакция сети

Пользователи Reddit высказали различные версии ответов. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Это точно S. Потому что, глядя по столбцам, каждая группа имеет определенный паттерн: первый столбец — две параллельные вертикальные линии, второй — одна вертикальная, третий — кривые, как у S";

"Я бы выбрал I. Первый столбец имеет 3 согласных, второй — 2, третий с I — 1. Первый ряд — 1 согласная, третий — 3. Из I, второй ряд имеет 2. Получаем паттерн 3-2-1 и 1-2-3 по строкам и столбцам";

"Предполагаю, что это — Y, ведь это касается количества точек в каждой букве, которая формирует ее фигуру";

"Интересное собеседование у вас было. Я даже не знаю, как здесь ответить";

"Пойду и покажу сыну, он у меня математик".

Впоследствии стало известно, как находка студента превратилась в вирусную головоломку. Студент из Сингапура опубликовал фото загадочного брелока с числами, которое вызвало споры в сети.