"Вакансия мечты": в сети ищут мужчин для морских приключений — обещают высокую зарплату (фото)

В сети появилась вакансия для мужчин, которым обещают увлекательные морские приключения, поиск сокровищ. За это предлагают до 100 тысяч долларов зарплаты в год.

В обязанности входит "опьянение от рома", пение морских песен и веселье, однако есть один нюанс. Соответствующая вакансия появилась на платформе indeed несколько дней назад, сообщает ресурс iFunny.

В описании вакансии указано, что продолжается набор команды из 30 до 50 "хороших" работников. Работа предназначена исключительно для мужчин.

Им предлагают присоединиться к приключениям, обещая большую зарплату размером не менее 60 тысяч долларов и до 100 тысяч долларов в год. Однако обязательным условием для получения таких средств является нахождение сокровищ.

"Ищем команду из 30-50 хороших мужчин 60 000 — 100 000 долларов в год (если найдем клад)", — говорится в тексте вакансии.

Скриншот | вакансия с большой зарплатой для "морских приключений"

Полный перечень обязанностей вакансии выглядит так:

плавать по всему миру в поисках сокровищ;

пьянеть от пива и рома;

петь морские песни.

Пользователи сети обратили внимание, что на фотографии к вакансии прикреплен корабль, который напоминает пиратский. К тому же само описание вакансии вызвало подозрения и намек на морское пиратство, что вызвало волну шуток.

"Это ловушка! Тот, кто знает историю пиратов, никогда добровольно не станет одним из них", — отметила одна из комментаторов.

Другой пользователь пошутил, что это капитан Джек Воробей (персонаж серии фильмов "Пираты Карибского моря") "ищет души для Дейви Джонса", выставляя подобные объявления в сети.

Неизвестно, является ли вакансия настоящей или шуточной.

