Українка порадила лайфхак, як знайти роботу з гідною зарплатою (відео)

Шукати роботу можна не тільки через вакансії — інколи корисніше подивитися, що пишуть самі кандидати. Такий підхід дозволяє краще зрозуміти реальні зарплати й уникнути сумнівних пропозицій.

У відео в Instagram блогерка Таня Омельченко (нік bezpontovaya) ділиться нестандартною порадою для тих, хто шукає роботу. Замість того, щоб безкінечно гортати вакансії, вона пропонує подивитися "зворотний бік" сайтів із працевлаштування — базу резюме. Фокус розповідає про цей лайфхак детальніше.

Секретний пошук роботи

Суть методу проста: заходите на будь-який сайт для пошуку роботи, обираєте розділ із кандидатами, вводите свою посаду й аналізуєте, які зарплати вказують люди та де вони працювали раніше. Якщо бачите, що кандидат із подібним досвідом зазначає невисоку зарплату — це сигнал, що компанія може платити мало, і такі вакансії варто одразу відсіяти.

За словами Омельченко, більшість людей у резюме не сильно завищують очікування: хтось залишає попередній рівень доходу, хтось додає трохи зверху. Тому вказана цифра часто досить реалістично відображає те, що компанія готова платити. Водночас високі зарплатні очікування можуть свідчити, що кандидат уже мав подібний дохід або трохи менший.

Блогерка радить створити власну таблицю й занотовувати спостереження по компаніях. Хоча не всі кандидати вказують бажану зарплату, навіть частковий аналіз допоможе зрозуміти ринок і знайти роботодавців із кращими умовами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

25-річна дівчина не могла знайти роботу 4 місяці, але все змінила одна її дія.

На крихітному острові Бардсі пропонують роботу мрії. Нещодавно там зʼявились 3 вакансії.

Крім того, відмова у роботі може бути пов'язана не з вашою фактичною кваліфікацією, а з цікавим хобі, яке ви вказали у своєму резюме.