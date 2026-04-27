Українка поскаржилась на роботу в Швейцарії, де платять 160 тисяч гривень

Дівчина поділилася зворотним боком роботи в Швейцарії із зарплатою близько 160 тисяч гривень. Попри високий дохід, українка розповідає про виснажливі умови праці, відсутність перерв і виконання обов’язків, які зазвичай розподіляють між кількома працівниками.

У відео у TikTok дівчина з ніком @slofochka зазначає, що працює у закладі швидкого харчування, де самостійно займається і розвантаженням товару, і прибиранням приміщення. За її словами, нормальної перерви немає — поїсти чи навіть відлучитися до вбиральні вдається лише на кілька хвилин, а під час напливу клієнтів — і цього часу бракує.

Робочий день триває близько 10 годин на ногах, що суттєво впливає на здоров’я: "спина покидає чат, а коліна буквально печуть", — каже дівчина.

Додатковим викликом є робота на вокзалі, де контингент відвідувачів не завжди приємний, а обслуговування потрібно вести іноземною мовою, що інколи створює стресові ситуації.

"Молитви читаю, щоб до мене не завалився якийсь бомж. Щоб потім не читали в новинах, що українка на швейцарському вокзалі побилась з бомжем, щоб вигнати його з закладу", — іронізує дівчина.

